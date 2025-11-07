等嘸關稅降價！ 部分豪車「新年式」貴3～5萬元

10月車市回神，促銷加上政策利年月雙增。（圖／TVBS）

台灣汽車市場終於在10月迎來轉機！新車銷量達34511輛，較上月增加7.1%，比去年同期上升3.9%。二手車市場也隨之回穩，買氣提升約一成，價格逐漸回升。然而，隨著新年式車型的引進，部分豪車品牌因鋰電池加徵處理費用及成本上升等因素，價格上調3至5萬元。展望2025年最後衝刺，11月新車市場亮點不斷，韓系車廠推出純電入門休旅車，國產電動車「Model B」量產版本n5也有望亮相！

10月車市回神，促銷加上政策利年月雙增。（圖／TVBS）

台灣汽車市場在經過關稅議題的長期不確定性後，終於在10月迎來轉機，新車銷量達34511輛，較上月增加7.1%，比去年同期上升3.9%。二手車市場也隨之回穩，買氣提升約一成，價格逐漸回升，例如日系豪華七人座休旅車從低點230多萬回升至240至250萬，德系中古車也從110萬回升至120萬。然而，隨著新年式車型的引進，部分豪車品牌因鋰電池加徵處理費用及成本上升等因素，價格上調3至5萬元。

儘管許多消費者期待因關稅調整而降價，但市場實際情況並未出現太大變動，讓許多想買車的民眾感到失望。二手車商黃春林表示，10月是汽車傳統旺季，加上假期較多，購車人數增加約一成左右。年底購車旺季的到來，再加上車商促銷與政策利多，共同推動整體車市回溫。

11月新車登場，韓廠拚當最親民進口電車、Model B量產版將現身。（圖／TVBS）

然而，11月開始，隨著新年式車型的引進，多家車廠的售價有所調整。德系車廠小改款入門掀背A3新年式全車升級，價格從年初的139萬上調至142萬。另一家德系車廠的iX1電動車全車系更是一口氣調漲5萬元。汽車達人曾彥豪解釋，電動車價格上調主要是因為電池處理費成本增加，而非電動車則主要是例行年式切換的調漲。此外，鋰電池加徵處理費用、零件供應和貨運成本上升，以及港口清車情況緩解等，都是豪車品牌調整新車價格的原因。

展望2025年最後衝刺，11月新車市場也有幾個亮點。韓系車廠推出純電入門休旅車，挑戰最親民進口電動車寶座；國產電動車方面，鴻華科技的Model B量產版本n5有望在本月亮相；另外，跨界小休旅也正式開始預售。在經歷長時間的市場低迷後，汽車市場終於迎來買氣回升，新車年底前哨戰已經正式展開。

