等嘸韓國瑜轉念！ 總統「國政茶敘」15日照開

立法院長韓國瑜。（圖／TVBS）

總統賴清德邀請行政院、立法院及考試院進行國政茶敘，然而立法院長韓國瑜已確定不出席。兩人雖於14日在同一場活動意外「同台不同框」，但韓國瑜在致詞後迅速離場，未與總統碰面。與此同時，府院對財劃法修正案的不副署態度引發朝野對立，藍白陣營揚言將以不審查115年度總預算案作為反制，政治僵局持續蔓延，影響地方施政與民眾福祉。

立法院長韓國瑜。（圖／TVBS）

立法院長韓國瑜在活動中感嘆社會充滿對立與不安，他表示自己堅信社會永遠存在一股善良的力量。韓國瑜在致詞時透露，自己讀心經已有十年之久，認為這非常重要。對於總統邀請的國政茶敘，韓國瑜保持低調不談，確定不出席，並在記者詢問不出席原因時未予回應，迅速離開現場。

廣告 廣告

立法院長韓國瑜。（圖／TVBS）

總統賴清德則在稍後抵達同一場合，表示將盡其所能率領國人，確保台灣的安全。在內政議題上，總統必須在15日前公布修正後的財劃法案，但府院有意採取不副署、不公告的做法，這將創下憲政首例。總統計劃於15日早上與行政院、考試院召開國政茶敘，下午則由行政院長卓榮泰向國人說明相關情況。

總統賴清德。（圖／TVBS）

地方首長對此情況表達了擔憂。新北市長侯友宜強調，行政院不副署相關法案當然會影響到地方，並批評政治鬥爭過程中讓人民再度受苦。台北市長蔣萬安面對記者詢問行政院不副署法案一事時，則未做出回應。

新北市長侯友宜。（圖／TVBS）

在野黨立委已開始規劃反制措施。民眾黨主席黃國昌質疑執政黨不守法，並反問若提出倒閣案，是否能確保卓榮泰真的會下台。國民黨立委陳玉珍則指出，軍人加薪和警察人員退休條例至今行政院都未將預算編入，使立法院無法進行審查，因此計劃拒審115年度的總預算案來反制。

國民黨立委陳玉珍。（圖／TVBS）

朝野對立僵局持續蔓延，政治角力不斷循環，各方立場分明，解決之道仍未明朗。

更多 TVBS 報導

快訊／韓國瑜缺席仍照辦 賴清德明邀2院長國政茶敘

賴清德找韓國瑜茶敘解僵局 鄭麗文嗆：虛情假意、喝茶摸頭

韓拒出席三院茶敘 總統：知道有難言之隱

挺韓國瑜婉拒茶敘 國民黨：賴清德自己先平心靜氣喝杯茶

