等嘸！美國禁運仍有效 航運數據顯示：陸兩艘超大型油輪已折返亞洲

受委內瑞拉政局劇變及美國實施石油禁運影響，日前兩艘原定前往委內瑞拉載運抵債原油的大陸籍油輪突然在航程中掉頭折返亞洲。

委內瑞拉短期內恐怕難以直接向其最大買家大陸出口石油。 （示意圖／美聯社）

儘管美國總統川普曾聲稱，在處理委內瑞拉受阻石油的協議中「不會剝奪中國獲得原油的權利」，但船舶監測數據顯示，在美國緝捕委國總統馬杜洛引發政治危機後，作為委國石油最大買家的大陸，目前仍無法直接從委內瑞拉國家石油公司（PDVSA）獲取物資。

《路透社》報導，根據倫敦證券交易所集團（LSEG）12日公布的航運數據顯示，兩艘名為「興業號」（Xingye）與「千陽號」（Thousand Sunny）的超大型油輪（VLCC），此前已在大西洋海域停泊數週等待指令。這兩艘油輪並不屬於受制裁名單，其固定航線僅往返於中、委兩國之間，專責載運用於償還委內瑞拉對華債務的利息原油。然而，隨著美國封鎖加劇，這兩艘油輪已確認調轉航向離開南美海域。消息來源指出，這反映出委內瑞拉短期內可能無法直接向其最大買家出口石油。

委內瑞拉石油設施。 （資料照／美聯社）

面對當前僵局，國際大宗商品交易商維多（Vitol）與托克（Trafigura）正準備執行一項價值20億美元（約633億元新台幣）的供應協議。根據川普政府上週宣布的計畫，美方將允許出口高達5000萬桶積壓在委內瑞拉庫存中的石油，並由這些國際貿易商運往美國、印度及中國大陸等地。雖然川普並未說明具體的供應機制，但分析認為，大陸煉油廠未來可能必須透過這些第三方貿易商進行談判，而非直接與委內瑞拉官方交易。

委內瑞拉與大陸的石油關係具有長期的債務背景。自2019年美國實施能源制裁以來，大陸作為委國最大的債權國，曾給予寬限期並協商以原油抵償債務。根據委內瑞拉國家石油公司的內部文件，去年委國每日出口的84.7萬桶原油中，超過75%（64.2萬桶）流向大陸，其中大部分由名不見經傳的中間商轉售給大陸獨立煉油廠，而用於償還債務的份額僅占一小部分。如今隨著馬杜洛政權遭逢變故與美方封鎖，這條長年的能源債務鏈結正備受考驗。

