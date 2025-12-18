等太久抓狂！屏東酒駕男「球棒鬧診間」暴力行徑嚇人...最後卻獲緩刑

社會中心／洪正達報導

蔡男酒駕載妻子就醫，過程中因等太久抓狂，拿著球棒大鬧診間，如此行徑法官認為他犯後態度良好給予緩刑。（示意圖／翻攝畫面）

屏東蔡姓男子2025年6月間酒駕載著妻子去骨科診所，沒想到他等太久竟暴怒拿著球棒敲打診療床嚇壞眾人，警方獲報趕抵後將他當場壓制，並測出他酒測值0.65毫克已超標，後續依公共危險、違反醫療法等罪嫌送辦，案經屏東地院審理後，法官認為蔡男犯後態度良好以及未造成人員傷亡等給予緩刑，這起判決也引發各界熱議。

判決指出，蔡男今年6月明知酒醉還開車上路載著妻子去就醫，但過程中因等太久不耐煩，蔡男隨即暴怒，返回車上拿出球棒衝衝入診間中叫囂，並以球棒敲打診療床，當場嚇壞醫護人員及患者，警方獲報趕抵後聞出他身上帶著酒氣，緊接著對他酒測後發現酒精濃度0.65毫克已超標，當場將他帶回警局偵辦，後來複訊時，認定蔡男酒駕又以暴力行為妨害醫護人員執行醫療業務，於是依法起訴，並建請法院分論併罰。

案經屏東地院審理後，法官認為蔡男犯後態度良好，也沒有前科，涉犯公共危險及違反醫療法部分雖已不該，但未造成人員傷亡，依法判處4個月及3個月徒刑，合併執行6個月徒刑，得易科罰金，給予緩刑2年，但須提供80小時義務勞務以及參與法治教育2個場次。

