等家寶寶募集企業愛心 為8家育幼院修繕安全家園

▲台北兒童福利中心育幼家庭會大片掉落水泥的天花板，翰方御品也親到育幼院贊助與關懷。

【記者 沁諠／台北 報導】

六載傳愛不間斷，2025年修繕規模創紀錄

等家寶寶社會福利協會自2019年立案以來，連續六年舉辦「聖誕傳情」活動。至今已累計募集並送出 5,237 份聖誕禮物。除了個人小禮物外，協會更積極協助育幼院進行家園修繕及設備汰換，改善孩子們的成長環境。

六年來，協會已幫助 19 家育幼院達成修繕大願。2025 年更突破往年紀錄，單年度協助家數高達 8 家，包含：聖道兒童之家、台北兒童福利中心育幼家庭、修緣育幼院、愛慈基金會、精忠育幼院、聖方濟兒少中心及桃園助人團家等機構。

企業愛心提前達標，擴大援助候補院所

協會執行長王子瑜指出：「隨著聖誕傳情計畫規模擴大， 今年共有多家育幼院 提出緊急修繕需求。經協會與專業第三方『守善義工團』評選後，原定執行 6 家。」所幸在14家企業的大力支持下，募資目標於聖誕節前提前達成，讓原本列為候補的 2 家小型修繕工程也能趕在歲末動工，讓溫暖不漏接。

▲▼贊助修繕企業鴻麟全球運輸與等家寶寶社福協會一同到場關懷孩子們生活情況。

揮別壁癌與鏽蝕，打造安全成長空間

目前 8 家院所已陸續動工。以收容 0-2 歲受毒害或受愛滋影響寶寶的「愛慈基金會」為例，其活動空間原本充滿壁癌、漏水及管線外露等安全隱憂，修繕工程已於 12/12順利完工，贊助企業「鴻霖全球運輸」亦親赴現場關心進度。

此外，「台北兒童福利中心」屋齡逾 50 年，廁所天花板曾發生水泥掉落及鋼筋外露情形，目前已完成逾 6 成的修繕作業；「聖道兒童之家」則針對因漏水腐蝕、易導致孩子受傷的地板，於12/08啟動全面更新工程。

千人與企業攜手，點亮兒少安心未來

截至目前為止，已有超過 2,500 位捐款人及多家企業共襄盛舉，包含：基富通證券(股)公司、翰方御品、鴻霖全球運輸、瓏山林台北中和飯店、瓏山林蘇澳冷熱泉度假飯店、新加坡商妮芙露國際控股股份有限公司台灣分公司、全興資源再生(股)公司、益大環保科技有限公司及大福國際餐飲股份有限公司(粥大福)等。各界善意匯聚於「等家寶寶聖誕傳情計畫」，不僅修繕了實體建築，更為孩子們打造一個安心、穩定的成長港灣。（照片記者沁諠翻攝）