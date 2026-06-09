等家寶寶攜手《失樂園》蔡銀娟導演、CCSA 邀請企業共同關注兒少安置議題
【記者 高鐿玲／台北 報導】兒少受虐事件頻傳，國會也正進行兒少保護法進入15年的修法，社會各界都在矚目著兒少保護議題。等家寶寶社會福利協會日前於南港Century Asia喜樂時代影城舉辦電影《失樂園》特映會，邀請關心兒少安置、社福服務與企業公益行動的各界夥伴共同觀影。
▲蔡銀娟導演表示，創傷兒少進入機構後，需要的不只是物資，更需要穩定關係與長期陪伴，呼籲「了解是很多改變的開始」，期盼電影能讓更多人願意靠近兒少安置議題。
映後座談由等家寶寶社福協會執行長 王子瑜主持，並邀請《失樂園》導演蔡銀娟、CCSA中華育幼機構兒童關懷協會 秘書長 洪錦芳與談，從電影情節延伸至台灣育幼院孩子、自立少年與第一線社工所面臨的真實處境，期盼透過理解，讓更多支持能回到孩子真正需要的位置。
▲等家寶寶社福協會執行長王子瑜表示，協會持續發展六大支持系統，期盼成為安置機構與社會資源之間的橋樑。
等家寶寶社福協會，期待透過《失樂園》觀影，讓大眾有機會更真實地理解育幼院孩子與第一線工作者的處境，協會將持續作為兒少安置機構「資源媒合橋樑」的角色，將善盡協會的核心使命。（照片高鐿玲記者翻攝）
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