等家寶寶社會福利協會連6年「聖誕傳情」活動 萌犬卡卡公益大使募集聖誕禮物

▲等家寶寶社福協會共4家企業贊助及6家受贈育幼院與公益大使柯基犬卡卡一起啟動募資儀式。

【記者 陳姿穎／台北 報導】等家寶寶社會福利協會」連續第6年舉辦「聖誕傳情」活動，邀請大眾為育幼院孩子送上冬日的祝福！今年共有46家育幼院、889位院童參與聖誕小禮物許願，另有6家育幼院加入「聖誕大禮物—修繕家園計畫」。協會今年不僅在線上募集，更走入兩家商場合作——新光三越桃園站前店及迪卡儂中山與新店門市，於現場提供孩子們的心願卡供民眾認購禮物，邀集各界共同關懷弱勢兒少的身心健康，更積極改善孩子們生活的居住環境，讓孩子們能在安全、安穩的家園中快樂成長。

廣告 廣告

▲現場除展示連續6年計畫成果、介紹修繕6家機構目標，更開放與柯基犬卡卡聯名義賣品預購！

邀集企業及育幼院，共為募資啟動發聲

協會於11/23（日）在新光三越桃園站前店舉辦「2025聖誕傳情募資啟動暨禮物認購市集」活動，由海洋家族的小白鯨姊姊擔任主持，說明計畫精神，現場共有4家企業贊助代表出席，包含：基富通證券股份有限公司、翰方御品、妮芙露國際台灣公司、新光三越桃園站前店。此外，受贈大禮物的6家機構代表也親臨現場，包括：CCSA中華育幼機構兒童關懷協會、聖道兒童之家、台北兒童福利中心、修緣育幼院、愛慈基金會、精忠育幼院，以及卡卡IP創作者瑪蒂，一同為本計畫進行募資啟動宣告

暖心募資前行，期待更多孩子的聖誕老人們的加入

協會王子瑜執行長表示：「由於聖誕傳情計畫每年服務範圍不斷擴大，今年更破紀錄地收到9家育幼院提出急需修繕的大禮物申請。經協會內部及外部第三方專業——守善義工團的評選與排序後，共選出6家於今年度執行。而小禮物的募集也擴及至新增合作的7家育幼院，開啟了更多未來服務的可能性。

很開心與大家分享，自11月啟動至今日為止，已達成募資目標的50%，其中3家大型修繕工程已可安排動工，但仍有一半的經費尚須努力，期待更多民眾看見育幼院的需求，擔任育幼院孩子們的聖誕老人。」

▲「溫馨送禮趣」遊戲體驗及協會服務介紹!!大小朋友玩得不亦樂乎！

超萌卡卡帶您暖心聖誕送禮

今年首次邀請超萌、超可愛的柯基犬卡卡擔任計畫公益大使，代表協會宣傳計畫精神與服務內容，現場特別規劃「溫馨送禮趣」互動遊戲，讓民眾了解禮物如何送到孩子們手中，闖關成功還可獲得小禮物。柯基犬卡卡人偶也在現場與民眾互動拍照，並開放與卡卡的聯名義賣品預購，以各種活動讓民眾參與聖誕傳情，並更認識育幼院需求，為孩子們募集所需資源。更多詳情可查詢協會官網或搜尋「等家寶寶2025聖誕傳情」。（照片記者陳姿穎翻攝）