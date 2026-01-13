《等待京道》大結局 朴敘俊忍住不哭全網淚崩

記者王丹荷／綜合報導

朴敘俊、元志安主演韓劇《等待京道》上週播出大結局，寫下自身收視新高，以全國平均4.7%劃下圓滿句點。對飾演深情又內斂的娛樂線記者「李京道」，朴敘俊感性表示，這部作品幾乎定義了他整個2025年，透過這個角色，他不只完成了1次表演，更完成了1次自我對話：「每次遇到新作品，都會發現不一樣的自己，但這次特別明顯，京道讓『作為人的朴敘俊』往前走了1步，也變得更堅實了。」

朴敘俊曾在《三流之路》詮釋普通年輕人迷惘、不安卻還在撐的樣子，讓不少觀眾在角色身上看到自己的影子；在《金秘書為何那樣》中則把霸氣又懂得示弱的成熟戀愛演得輕鬆自然，成功奠定「收視保證」的地位。雖然同樣屬於浪漫題材，《等待京道》走得更貼近現實，也是朴敘俊近年哭戲最多、情緒最虐的1部作品。

劇中朴敘俊的哭戲幾乎都不是爆發型，而是卡在喉嚨裡，讓觀眾很容易聯想到自己在現實中「忍住不哭」的瞬間，細膩的情感演技讓他劇終有感而發，「我的2025，是從『京道』這個名字開始，也會以『京道』的記憶長久留在心裡。那是1個被我用力珍藏的、非常珍貴的季節。」「那些為了詮釋京道而曾經極度孤單、痛苦的時刻，以及比任何時候都幸福的瞬間，如今都能夠被我用『感謝』這一個詞，安靜地整理、珍藏起來。」

飾演女主角「徐智友」的元志安以《魷魚遊戲》配角打開知名度，年僅26歲的她完整演繹角色橫跨18年的生命歷程，從青春的悸動、失落與體悟，到30歲後半時重新選擇愛的勇氣，展現出穩定而深刻的存在感。她在劇終後也感謝大家一路支持京道與智友，並期盼這部作品在完結之後，仍能以溫柔而安靜的方式留在觀眾心中，「成為可以讓人暫時停下來、好好休息的1段故事。」

大結局朴敘俊原本與元志安飾演的舊愛終於解開第2度分手的誤會，決定再次走向彼此，沒想到命運再度開玩笑，1則八卦報導將他汙衊成導致元志安離婚的「外遇男」。為了守住心愛的人，朴敘俊選擇親手斬斷這段感情，用幾乎快要潰堤的聲音說出那句：「我們好好分手吧。」3合3分的愛情讓觀眾的心也跟著被反覆撕扯。《等待京道》已在Hami Video全臺獨家上架。

《等待京道》朴敘俊（左）、元志安的感情走向令觀眾揪心。（Hami Video提供）

《等待京道》朴敘俊（左）和元志安展現不同於以往的演技。（Hami Video提供）

朴敘俊分享每次有不同的作品，都會因此發現不同的自己。（Hami Video提供）