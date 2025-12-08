《等待京道》男女主角相差11歲 朴敘俊坦言有壓力

記者周毓洵／臺北報導

由朴敘俊與《魷魚遊戲》新星元志安主演的韓劇《等待京道》上週末正式開播，甜度爆表，首播便登上Hami Video戲劇冠軍，成為12月最強黑馬。男女主角現實中相差11歲，朴敘俊坦言開拍前確實有壓力。

《等待京道》劇情講述一對在20歲、28歲兩度相戀又分手的戀人，在命運推動下18年後再度相遇，情感全面復燃。男女主角朴敘俊、元志安現實中兩人相差11歲，朴敘俊坦言開拍前確實有壓力：「外型看起來差很多，見面前其實蠻擔心的。」但真正合作後，他完全改觀，大讚元志安成熟穩定，讓他放鬆不少。他也笑說自己努力管理外貌，希望把「年齡差」拉近一些。元志安則表示完全感受不到差距，反而從前輩身上得到很大幫助：「戲裡要跨越人生不同階段很不容易，但只要跟著前輩的節奏，就能找到角色狀態。」

在劇中挑戰20、28、38歲3個時期，朴敘俊透露劇組原本打算找年輕演員演20歲版本，但他主動請纓：「那段人生是我真實經歷過的，我想從20歲演到現在。」劇組也因此調整劇本。他笑說雖然外型壓力很大，「但情感面我很有把握。」劇中，他飾演細膩溫柔的記者李京道，面對愛情真誠又憨厚；元志安飾演財閥千金徐智友，個性直球又敢愛敢講，第一集就大膽灌酒、提出同睡邀約，還在操場突破尺度，讓朴敘俊驚呆。兩人反差魅力強烈，也成功引發觀眾高度期待。

《等待京道》朴敘俊（左）和元志安（右）在劇中發展速度飛快，引起網友熱議。（Hami Video提供）

《等待京道》朴敘俊挑戰20歲年齡跨度的演技。（Hami Video提供）

《等待京道》元志安（如圖）展現連朴敘俊都稱讚的成熟感。（Hami Video提供）