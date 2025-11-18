等待輝達財報出爐 美股四大指數收黑、道瓊重挫557點

美股市場將FED降息機率下修暫擺一邊，焦點轉向19日即將登場的輝達財報，但對加上AI產業估值過高與報酬存疑的雜音仍在，四大指數震盪整理。道瓊工業指數下跌0.65%，標普500指數小跌0.05%，費半回落0.11%，只有那斯達克指數小漲0.13%。 個股表現上，微軟反彈逾1%，輝達、美光持續反彈，反映市場仍押注AI晶片需求。而Netflix因前期漲多拉回逾3%。投資人一方面消化政府關門風險解除與利率路徑不明，一方面等待輝達財報為AI行情背書，台積電ADR同步小漲近1%，為今日台股開高預先暖身。 亞股今日表現分歧，日股小跌0.1%，韓股則走揚1.94%，港股與上證指數也同步走弱，區域股市風險情緒偏觀望。 台股今（17）日在輝達、台積電ADR收漲激勵下，盤中一度大漲近300點，不過高檔獲利了結賣壓沉重，尾盤漲幅幾乎全數吐回，終場加權指數僅小漲49.81點、收27447.31點，且收在全日最低，成交值5243.82億元。 權值股由台積電(2330)、聯發科(2454)領軍，搭配台塑(1301)、台塑化(6505)等傳產權值股走揚，為指數撐起多頭氣勢；盤面主軸仍在題材股與AI供應鏈，記憶體族群在美光大漲與韓廠開高帶動下熱度不減，華邦電(2344)強攻漲停，南亞科(2408)勁揚約5%。 PCB與CCL族群則由台光電(2383)、台燿(6274)領頭衝高；南亞(1303)在玻纖布與電子材料雙題材加持下成交放大，但族群中富喬(1815)、台玻(1802)等個股盤中翻黑，顯示追價意願仍有限；矽光子概念股光聖(6442)鎖漲停重返千金，IET-KY(4971)、聯光通(4903)、華星光(4979)等同步走強。 另外，股王信驊(5274)持續改寫台股史上最高價紀錄，盤中一度衝至6420元，雖尾盤收在6120元，但仍帶動高價IC設計與設備股如力旺(3529)、貿聯-KY(3665)、弘塑(3131)、創意(3443)、世芯-KY(3661)接力上攻，本周後續走勢將端看輝達法說能否為AI多頭再打強心針。

Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 14 小時前