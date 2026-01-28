等待「機會窗口」! 美軍海空部署中東 通報以 : 2週內完成對伊動武準備

根據中國《央視新聞》報導，美國近日已向以色列通報，正針對可能對伊朗採取軍事行動進行相關準備。美方指出，相關準備預計將在兩週內完成，未來數月內可能出現適合行動的「機會窗口」。 圖:翻攝自X帳號@IsraelSpoof_

[Newtalk新聞] 美國與伊朗關係持續緊張。根據中國《央視新聞》報導，美國近日已向以色列通報，正針對可能對伊朗採取軍事行動進行相關準備。美方指出，相關準備預計將在 2 週內完成，未來數月內可能出現適合行動的「機會窗口」。

不過，美方同時強調，行動並不必然等到所有準備完成後才會啟動。報導指出，若美國總統川普下達命令，相關軍事行動可能提前展開，但目前該選項尚未被視為迫在眉睫。

另據報導，美國中央司令部司令布拉德．庫柏日前在特拉維夫與以色列軍方高層會晤，就伊朗局勢等議題進行溝通。雙方在多項議題上的立場相對接近，並同意持續加強兩軍之間的協調與合作。美方官員在會談中表示，美軍在必要時具備迅速採取具體軍事行動的能力，相關行動構想以「快速、突然且相對乾淨」的軍事打擊為主。

美國中央司令部司令布拉德．庫柏日前在特拉維夫與以色列軍方高層會晤，就伊朗局勢等議題進行溝通。 圖:翻攝自網易

美國中央司令部司令也重申，美方將持續履行保護中東地區盟友的承諾，包括以色列在內，並不會允許盟友遭受傷害。有美方官員私下指出，改變當前區域局勢，是內部評估行動選項時的重要考量之一。

在此背景下，以色列方面高度關注美國動向。以色列公共廣播機構指出，基於對美國可能對伊朗採取軍事行動的憂慮，以色列已連續一週多維持「最高警戒」狀態。以軍官員表示，德黑蘭可能對任何由美國發動的攻擊作出回應，並將以色列視為潛在打擊目標之一。

美國近期也持續釋放軍事與政治訊號。當地時間 27 日，川普在艾奧瓦州發表演說時透露，另一支美軍艦隊正駛向伊朗，同時表示希望伊朗能與美國達成協議。

美國中央司令部 26 日透過社群媒體表示，美國海軍「亞伯拉罕．林肯號」航空母艦打擊群正部署至中東地區。27 日，中央司令部進一步宣布，第九航空隊將舉行為期數天的空軍戰備演習，展現美軍在責任區內快速部署、分散部署及持續作戰的能力，但未公布具體時間與地點。

美國中央司令部 26 日透過社群媒體表示，美國海軍「亞伯拉罕．林肯號」航空母艦打擊群正部署至中東地區。 圖：翻攝自 騰訊網 地球村的故事(資料照)

在海上部署方面，以色列先前披露，目前於伊朗周邊海域活動的美軍艦艇，包括「阿利．伯克」級驅逐艦「米切爾號」與「麥克福爾號」、兩棲指揮艦「惠特尼山號」，以及「佐治亞號」巡弋飛彈核潛艦。

空中兵力也同步集結。航班追蹤資料顯示，近日至少有 3 架美國空軍飛機自德國調往科威特、卡達等中東國家。相關消息指出，美軍已在中東部署 F-35A、F-15E、F-16 等戰機中隊，以及 P-8A 海上巡邏機、MQ-9 無人機與 KC-135 空中加油機等支援力量。

此外，為防範伊朗可能發動的報復性攻擊，美國也正向中東地區增派「愛國者」防空反導系統及「薩德」反導系統。在美國持續加大軍事壓力之際，伊朗方面則宣稱，已進入最高戰備狀態。

