等待21天的發酵哲學！胭脂「老宅炭火酸菜白肉鍋」1/23起限期四天在大稻埕同安樂登場、紅烏龍梅酒與酸白菜禮盒預購中

好味道總是需要等待，就像「發酵」，讓時間成了最好的調味料。「胭脂」即是為「醃漬」而生的發酵品牌，創辦人王琬萱（Sharon）認為，食物透過時間與微生物的作用能產生最動人的風味。他在瓶罐中探索時間的魔法，記錄台灣四季的滋味，從春末的梅子與桑椹、盛夏的荔枝鳳梨、秋天的洛神蜜蘋果，以及現在正是時候的冬日酸白菜。

百年老宅裡的限定私房盛宴

今年冬天，胭脂宣布將在迪化街同安樂舉辦「酸菜白肉鍋私宴」。這棟百年建築曾是「陳悅記茶行」，紅磚樑柱與三進兩院的格局保留著老臺北的生活記憶。宴席中以「胭脂」最自豪、經21天乳酸菌自然發酵的「酸白菜」為主角。開袋就能聞到清爽酸香，以及淡淡的奶香、花香。其特色是酸度控制在 pH4 以下，因此酸不嗆口，配上精選帶皮白肉和手切牛胸肉，待油脂被湯頭包覆，喝上一口熱湯，就能感受發酵的魅力。

除了湯底與肉片，還有精選火鍋料、海鮮蔬菜拼盤，以及Q彈寬冬粉吸附湯汁精華。沾醬也很講究，搭配上胭脂特製的「芝麻腐乳」、「鹽麴韭花」，展現食材各種層次。此外，自然酒吧「A Glass or Two」也將參與餐會，提供可搭餐的自然葡萄酒，以及用胭脂梅酒調製的特調飲品，讓整場餐會都緊扣「發酵」的想法。「老宅炭火酸菜白肉鍋」現時舉辦四天，自1月23日到26日，每場限量40席，提供4至10人桌型（每人NT1,500含服務費）。





「把時間封存成心意」馬年新年禮盒

為了迎接農曆新年，「胭脂」也同步推出兩款節慶禮盒。「胭脂經典梅酒禮」（禮盒售價NT1,880）以「絳紅烏龍發酵梅酒」為主角，是以自然發酵的黃熟梅酒為基底，加入東台灣紅烏龍，茶的厚實單寧與梅酒的酸爽輕盈互相平衡，展現深焙焦糖般的香氣，色澤像暮霞一樣沉穩迷人。「絳紅烏龍發酵梅酒」也曾獲得「IWSC國際烈酒競賽」86分的高分,，更被多家米其林餐廳選為指定用酒。禮盒更附上深澤直人設計的TG寬口梅酒杯與球型製冰器，球型冰能讓梅酒的香韻層次完整展現，相當貼心。

另外一款則是「廿一酵酸白菜禮盒」（禮盒售價NT900），使用嚴選台灣白菜，以低鹽發酵21天，不加速熟成，出貨前確保酸鹼值穩定。迷人酸香經久煮後還帶出奶香花香果香，使湯頭鮮甜溫潤。禮盒搭配「Bah 胭脂濃醇高湯」，使用全鴨鴨架慢煨六小時而成，並附上水梨與鹽麴重新詮釋北方風味的「鹽麴韭花醬」，以及酸白菜鍋不能沒有的「腐乳芝麻醬」，從湯底到沾醬都準備到位。

胭脂「酸菜白肉鍋私宴」＆「年節禮盒」

胭脂「酸菜白肉鍋私宴」

2026年1月23日（五）至 1月26日（一）

迪化街「同安樂」舉辦，每場限量 40 席，套餐費用每人 NT$1,500（含服務費）。



胭脂「年節禮盒」

「廿一酵酸白菜伴手禮盒」售價 NT900 （常溫陰涼處可放半年，冷藏能保存一年，適合四人聚會，也提供企業客戶封面客製化服務）

「胭脂經典梅酒禮」售價 NT1,880。



訂位與訂購，請至官方網站查詢詳情 https://www.yanzhitaiwan.com.tw/

















胭脂 Yanzhi Taiwan

www.yanzhitaiwan.com.tw

