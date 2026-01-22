等待3年終圓夢！李貞潤攜手金泰琳來台應援 背後努力故事全說了

[FTNN新聞網]實習記者劉尚語／綜合報導

新北國王於昨（21）日宣布震撼消息，旗下啦啦隊NEW TAIPEI QUEENS將迎來2位人氣韓援李貞潤、金泰琳，與先前剛加入的全恩菲組成「韓籍三本柱」，並確定出席接下來7場主場賽事，消息一出隨即在社群平台掀起熱烈討論。

新北國王於昨（21）日宣布震撼消息，旗下啦啦隊NEW TAIPEI QUEENS將迎來2位人氣韓援李貞潤（左）、金泰琳（右）。（圖／翻攝自李貞潤、金泰琳個人IG）

事實上，李貞潤與金泰琳對來台發展並非臨時起意。負責2人在台事務的經紀人Sharon透露，早在2023年便已看見李貞潤對台灣舞台的強烈嚮往。她回憶，當年首次與團隊成員會面時，意外遇見為了2S經紀公司面試、特地從釜山北上首都圈的李貞潤，當時對方就已表達希望未來能來台嘗試不同舞台的心願，而這份期待，也在隔年富邦勇士主題週活動中，順利迎來首次站上台灣舞台的機會。

不過，真正的轉折並非一蹴可幾。Sharon坦言，在此之後是一段漫長的等待期，即使團隊歷經成員異動、外界環境變化，李貞潤仍選擇留在原地，低調且踏實地累積實力，靜待屬於自己的時刻。針對外界流傳兩人「錯失去年富邦勇士機會」的說法，Sharon也出面澄清，直言當時在整體組合與發展評估下，團隊並未主動推動相關安排，並非外界所認為的錯過良機。

談及金泰琳的發展方向，Sharon則強調公司長期重視「適性發展」，不希望將藝人侷限於單一定位。她指出，金泰琳同時活躍於模特兒與演員領域，具備多元發展潛力，若只專注於啦啦隊舞台反而可惜。然而金泰琳本人卻相當坦率地表示，在台灣擔任啦啦隊一直是自己的夢想，正因為這並非她最熟悉的領域，才更想親自挑戰、體驗不同可能。

Sharon也特別感謝新北國王球團給予這次合作機會，形容這不僅是一份工作，更是李貞潤等待3年的重要時刻，同時也是金泰琳夢想成真的關鍵里程碑。

李貞潤本人也透過社群平台分享心情，感性表示自己為了這一刻努力並等待了約3年，感謝一路支持的粉絲以及2S團隊的陪伴與協助，未來將懷著感謝的心，展現最燦爛、最真誠的一面回饋大家。她也提到，能與如此出色且帥氣的團隊一同站上應援舞台，讓她感到無比幸福與榮幸。

隨著李貞潤與金泰琳正式加盟，新北國王啦啦隊話題度再度升溫，韓籍三本住接下來在場邊的表現，也備受球迷與粉絲期待。

