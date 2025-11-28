等待30年！屏東崁頂終於有大型超市了 全聯偏鄉版圖再進2鄉鎮

生活中心／賴俊佑報導

全聯成為屏東縣崁頂鄉30年來首間大型連鎖超市。(圖／全聯提供）

鄉民敲碗，全聯聽到了！屏東縣崁頂鄉親期盼30年，終於有大型連鎖超市進駐，全聯崁頂中正門市於11月28日試營運、12月3日正式開幕，「老人村」嘉義鹿草鄉今年底也將迎來首間全聯；另外，IKEA快閃店將進駐家樂福天母店，11月28日試營運、11月29日開幕，販售近200項家飾和美食，預計開設3個月。

崁頂鄉長積極洽談全聯進駐，讓在地居民不用再跑東港或潮州採買生鮮和生活用品。(圖／全聯提供）

屏東崁頂30年首家大型連鎖超市進駐

屏東縣崁頂鄉過去30年來無大型傳統菜市場，更無連鎖超市，居民採買多仰賴前往東港或潮州，往返不便，在崁頂鄉長廖國富積極洽談下，全聯首度進駐崁頂鄉，成為當地第一家連鎖超市，全聯以向鄉公所租地自建方式，打造兩層樓、總計約370坪的崁頂中正門市，販售生鮮蔬果、精肉鮮魚、民生用品、食品零食等多元品項，更設有小農直採專區，販售超過60款品項，讓居民不必遠行即可輕鬆採買，同時支持台灣友善耕作農業。

崁頂鄉長廖國富表示，全聯進駐崁頂的計劃得來不易，過去的崁頂數十年如一日，如今全聯願意展店在崁頂，推動鄉親生活便利性的大躍進，未來期許崁頂鄉親可以在自鄉的全聯購買生活用品之外，也藉此帶動地域性經濟提升，讓崁頂的未來有更多企業願意進駐。

嘉義「老人村」年底迎接首間全聯

此外，被稱為「老人村」的嘉義鹿草鄉，即將迎來第一家全聯，全聯鹿草國中門市預計於今年底正式開幕，源自當地鄉長於媒體報導中一句「許願有一間全聯」，而後全聯主動聯繫，歷經2年多努力，打造1樓逾250坪的門市服務居民；另一偏鄉據點、約260坪的車城中山門市也在今年6月初開幕，已成為居民日常採買新基地。

全聯為服務偏鄉民眾，規劃4台行動超市車，不以營利為目的，深入花蓮、嘉義、新竹與屏東等地，車上販售300~400項商品，包括民生用品、泡麵、飲料、餅乾等乾貨，及蔬果、魚肉等生鮮，滿足偏鄉居民的日常需求。

IKEA天母快閃店預計開設3個月，販售近200項商品。(圖／IKEA提供)

IKEA天母快閃店限期3個月 賣200項商品

天母人也能就近買IKEA！IKEA快閃店將於11月29日在家樂福天母店2樓開幕，預計開設3個月，佔地約31坪，整體以「節慶靈感X日常百搭」為概念，共規劃五大產品區，包括瑞典超市食品區、收納家飾區、兒童玩偶區、寢具區與燈飾區，集結近200項節慶產品、熱銷家飾、話題設計單品與瑞典美食，一次滿足節慶佈置與日常採買需求。

開幕期間更推出多項限定優惠與好禮，包括天母快閃店限定的「天母限定帆布包」、新卡友單筆消費滿額的「白色零錢包」等，還有機會抽中火柴燈、甜甜圈燈，甚至一年份的瑞典肉丸餐券。

