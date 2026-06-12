等待36年圓夢 中市西屯區福安里老人活動中心電梯啟用

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西屯區福安里兒童暨老人活動中心電梯啟用





台中市西屯區福安里兒童暨老人活動中心啟用至今已逾36年，是地方重要休閒交流據點，由於建物興建時未設置電梯，長輩及行動不便者上下樓層相當不便，市府傾聽地方心聲，斥資500萬元增設無障礙電梯，12日舉行完工啟用典禮。民政局長吳世瑋代表市長盧秀燕出席活動表示，感謝各方努力促成，完成地方多年心願，嶄新電梯啟用後讓民眾出入更安全便利，營造更友善無礙的公共活動場域。



嶄新電梯啟用後讓民眾出入更安全便利

吳局長指出，福安里兒童暨老人活動中心自民國78年啟用以來，長年服務福雅、福安、福林、福瑞及福聯等5里居民，是地方凝聚情感的重要場域。過去因缺乏電梯，長輩參與課程或社區活動常需辛苦上下樓，行動不便者也較受限制，此次於活動中心右側新建2層樓鋼筋混凝土昇降機空間，並設置10人座無障礙電梯，讓居民進出更安全便利，也讓每一次相聚更加輕鬆安心，打造全齡共享的友善空間。

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吳局長也感謝市議會對預算的支持，以及在地議員、福雅里長王勝偉、福雅長青關懷協會理事長歐碧鳳等地方人士積極協助推動，讓工程順利完成。他強調，市政建設需要地方與市府共同努力，新設電梯不只是硬體設備的升級，更回應地方多年期待，展現市府與地方攜手打造友善鄰里環境的用心。



活動中心右側新建2層樓鋼筋混凝土昇降機空間，並設置10人座無障礙電梯

西屯區長鄭錫禧表示，福雅、福安、福林、福瑞及福聯等5里人口逾3萬人，近年里鄰活動日益多元，福安里兒童暨老人活動中心場地使用需求持續增加。此次市府斥資500萬元於活動中心右側增設電梯，將有效提升民眾參與各項活動的便利性，未來公所也將持續整合地方資源，貼近居民需求，推動更多元的社區福利服務，促進地方發展並凝聚居民向心力。

西屯區公所說明，市府近年累計投入約2,640億元推動西屯區各項重大建設，包括中央公園、台中國際會展中心、台中綠美圖等陸續到位，水湳轉運中心、國安社宅、市政社宅及中央公園社宅等重點建設也持續推進。交通方面，市政路延伸第一標工程已通車，第二標預計明年6月底完工；捷運藍線未來將於市政府站與捷運綠線交會，並橫跨西屯18個里，逐步完善交通路網、帶動地方發展，打造更友善宜居的幸福城市。

今日活動，市議員楊大鋐、陳淑華、民政局長吳世瑋、西屯區長鄭錫禧、西屯戶所主任林淑美、福科國中校長林福裕、永安國小校長徐大偉、福雅長青關懷協會理事長歐碧鳳、福雅里長王勝偉、福聯里長馮進通、福安里長張清和及在地各里長等人均到場致意。

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