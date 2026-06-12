等待36年圓夢 福安活動中心無障礙電梯啟用

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▲西屯區福安里兒童暨老人活動中心電梯啟用儀式(圖／民政局提供2026.6.12)

[NOWNEWS今日新聞] 苦等36年，台中西屯區福安活動中心終於有電梯了！為了讓長輩參與社區活動不再「望樓興嘆」，台中市政府投入500萬元經費，在活動中心右側新建2層樓鋼筋混凝土昇降機空間，其增設的無障礙電梯於今(12)日落成啟用。嶄新的硬體設施不僅完成了地方多年心願，更讓在地高齡長者與行動不便的居民「出入更安全，上下樓不再是負擔」。

民政局長吳世瑋今代表市長盧秀燕出席完工啟用典禮時表示，福安里活動中心自民國78年啟用以來，長年服務福雅、福安、福林、福瑞及福聯等5里居民，是凝聚地方情感的重要場域。過去因缺乏電梯，長輩參與課程常需辛苦爬樓梯。此次市府特別設置10人座無障礙電梯，不僅全面優化無障礙動線，更打造出全齡共享的友善空間，讓居民每一次的在地相聚都更加輕鬆、安心。

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吳世瑋也特別感謝市議會對預算的支持，以及在地議員、福雅里長王勝偉、福雅長青關懷協會理事長歐碧鳳等地方人士的積極奔走，讓工程順利完工。他強調，硬體設備的升級只是第一步，更重要的是展現出市府與地方攜手打造友善鄰里環境的決心。

西屯區長鄭錫禧指出，該區5里人口已逾3萬人，隨著近年里鄰活動日益多元，活動中心的使用需求大增。此次電梯的啟用將有效提升民眾參與活動的便利性，未來公所也將持續整合資源，推動更多元的社區福利服務。

西屯區公所說，市府近年累計投入約2,640億元推動西屯區重大建設。除了中央公園、台中國際會展中心、台中綠美圖陸續到位外，水湳轉運中心、國安社宅等重點建設也持續推進。交通方面，市政路延伸第一標工程已通車，第二標預計明年6月底完工；未來捷運藍線也將橫跨西屯18個里，逐步完善交通路網，打造更友善宜居的幸福城市。

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