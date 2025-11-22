等待3686天！TWICE首次在台開唱 應援團隊祭6大應援

TWICE出道10年第一次在台表演。（圖／翻攝自TWICE IG）

韓國女團TWICE出道10年，將於22日、23日在高雄世運舉辦《TWICE WORLDTOUR <THISISFOR> INKAOHSIUNG》。為了迎接首度在台開唱的盛事，TWICE應援團隊除了演唱會應援，也在場外準備驚喜，包括「ONCE交流區」、「拍貼機」，還與高雄市政府及文化局合作「LED車應援」、「候車亭應援」等應援，並在現場發放成員小卡，讓期待已久的歌迷感受到滿滿儀式感。

台灣粉絲自TWICE出道以來，足足等待了3686天，終於盼到與成員相見的時刻。為了迎接首次演出，應援團隊特別在兩天的演出中準備不同驚喜：首日安排手機燈海與手幅應援，次日則加碼人浪、手幅、應援影片及大合唱，就是希望讓TWICE成員感受到台灣ONCE毫不保留的愛。

廣告 廣告

此外，TWICE台灣應援團隊也在場外策劃多項活動，讓前來朝聖的粉絲能在演唱會前就感受到滿滿儀式感。像是在左營新光三越彩虹市集1樓夢想廣場，特別設置拍貼機應援活動，追蹤應援團對官方帳號並拍照打卡，即可領取限量小卡；夢想廣場也打造「ONCE分享聚會」與「應援物交換區」，讓粉絲能自由交流、交換小物。

高雄世運現場擺滿TWICE的燈旗。（圖／王奕棋攝）

應援團隊也於世運主場館外安排「教學應援團」，兩天皆有工作人員發放隨機小卡，只要完成應援教學即可獲得，內容包含未公開線下活動照，吸引不少粉絲排隊參與。為營造城市層級的迎賓氛圍，團隊更與高雄市政府及文化局合作推出候車亭看板應援，11月17日至24日在中央公園與文化中心周邊共設四處拍照點；演唱會期間亦安排LED應援車沿世運捷運站、高鐵左營站等路線巡迴，陪伴ONCE一路前往會場。

由於這也是成員子瑜在韓打拼多年，首次返鄉表演，子瑜大陸粉絲也在捷運世運站的左楠路、軍校路各設置10組燈旗；並在全台7-11收銀機、全家便利商店電視，購買超過9000家，共19000面的宣傳廣告歡迎子瑜回家。而主辦單位理想國也在演唱會現場插滿9位成員的燈旗，讓粉絲一走進場館周邊就能感受到TWICE演唱會的熱烈氛圍。

子瑜首次回家表演，軍校路也有粉絲自製的歡迎燈旗。（圖／王奕棋攝）

原始連結

看更多 CTWANT 文章

整理亡母遺物翻出「漫畫收藏頂點」！拍賣價破紀錄 兄弟爽賺近3億

買365元鹹酥雞被罵「拜金女」！她怒提分手網友全力挺 男友酸味道歉被罵爆

垃圾堆裡撿肉再炸！菲律賓窮人靠「二手炸雞」活命 網紅實地拍攝成雙面刃