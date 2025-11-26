等洗衣服來一發...阿伯店門DIY全被路人拍下 警火速逮人送辦

游男24日清晨提兩大袋衣服到自助洗衣店，竟在店內猥褻DIY。（翻攝畫面）

新北市新莊區59歲游姓男子，日前在一家自助洗衣店等待時，不顧大庭廣眾，當場在店內露下體DIY，嚇得目擊者PO網呼籲附近民眾小心「沒水準的色魔阿伯」，有網友還指認游男是當地知名慣犯，警方獲悉後主動介入，今（26日）早將人逮捕到案，訊後依妨害風化罪嫌送辦。

游男24日清晨5時許前往新莊中泰街上某家自助洗衣店，沒想到等待洗衣服的過程，他坐在店內椅子上就DIY起來，而椅子就在大門口旁，路過的目擊民眾把過程拍下，並發到Threads痛批「超沒水準的色魔阿伯，行為很噁心，嚇到女生」，同時也提醒早起上課的女學生要結伴同行。

文章也引來不少討論，還有人認出游男是新莊當地猥褻慣犯，轄區警方網路巡邏獲悉後主動介入調查，今（26日）早9時許在中港路上帶回游男，訊後依妨害風化罪嫌送新北地方檢察署偵辦。

警方也呼籲，公共場所為大眾共同使用空間，民眾應自律遵守法律與社會善良風俗，切勿於公共場所從事不當或不雅行為，強調對任何妨害社會風化行為「零容忍」，若民眾目擊可疑、不雅或疑似騷擾情事，請立即撥打110通報。

★《鏡新聞》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。





