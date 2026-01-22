等無船入港！三井海洋富士號取消靠泊 台中港苦陷7年郵輪魔咒

台中港旅客中心空蕩蕩，不見遊客。(記者張軒哲攝)

〔記者張軒哲／台中報導〕冷氣團接力報到，頂級遊輪三井海洋富士號原計畫今(22)日駛進台中港，船東方面前天臨時通知，因天候及陣風過強等因素因素取消進港，讓苦等郵輪近7年的台中港再度「等無船」；台中港務分公司指出，已提前3個月準備迎接郵輪，可惜天公不作美，今年預計有4月島嶼天空號、6月奧德賽號及10月世界號郵輪靠泊。

近年郵輪旅遊在各國盛行，基隆、高雄、花蓮、澎湖及蘇澳五大港口這7年皆有郵輪停靠，唯獨台中港掛零，讓台中港旅客中心長年空蕩蕩，前年12月18日原本有郵輪停靠台中港，台中市府預告將迎來2千多名遊客上岸觀光，但最終仍因東北季風風浪過大，臨時改停高雄港。

台中市長候選人、立法委員何欣純15日偕同市議員楊典忠、王立任、曾威、及施志昌等至台中港了解「三井海洋郵輪」搭載458位國際旅客上岸的準備情況，但仍盼不到遊客。

市議員楊典忠的臉書昨日還提到台灣老歌《等無人》，用歌詞「望呀望呀、等呀等、等無心愛船入港！」表達台中等不到郵輪的窘境，他表示，自2019年12月24日台中港迎來歌詩達新浪漫號的1800名遊客後，已連續7年無郵輪靠港，主因在於碼頭與市區景點距離過遠、大眾運輸接駁不便，呼籲市府應積極配合港務公司，強化聯外交通與特色套裝行程的規劃。

台中港務分公司指出，無論在港埠旅運設施或旅遊體驗均已做好萬全準備，對船方考量天候及安全因素臨時取消台中港航程，大家都覺得很惋惜。

台中港旅客中心已七年無郵輪靠泊。(記者張軒哲攝)

