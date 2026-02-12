等等下班買！拚威力彩13.5億 宗教團體集資30萬包牌

生活中心／賴俊佑報導

威力彩連槓30期，今晚再開獎頭獎上看13.5億！不少公司行號集資包牌，自己的年終自己賺，更有知名宗教團體砸30萬包牌，期盼過年前翻身致富。

威力彩衝13.5億！宗教團體集資30萬包牌。(圖／飛來發彩券行提供)

士林夜市知名「飛來發彩券行」店長黃偉祺向《三立新聞網》記者表示，今(12)日下午有知名宗教團體千人以上集資30萬買威力彩800元和5600元包牌套餐，也有買大樂透和刮刮樂。

黃偉祺表示威力彩頭獎衝到13.5億，提高民眾購買意願，購買人潮是平日的3倍以上，平時買200元彩券的顧客，都直接提高到800至1000元拚手氣，傍晚下班時段至8點前預估人潮還會再增加，預計要排隊5分鐘左右才能買到彩券。

除了威力彩買氣夯，2000元刮刮樂也深受民眾喜愛，光今日就賣出30本以上，也有不少人買威力彩順便帶刮刮樂，拚大獎也拚小獎。

