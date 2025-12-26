等紅燈伸狼爪！駕訓班教練強吻女學員 下場坐牢8個月

新竹市某駕訓班驚傳性侵案件。（示意圖／翻攝自pexels）





新竹市某駕訓班驚傳性侵案件，駕訓班教練阿正（化名）在載送學員返家途中，趁停等紅燈時，對坐在一旁的小萍（化名）伸出狼爪，經檢察官提起公訴，下場被判坐牢8個月。

根據判決書，阿正平時以駕駛遊覽車為業，並兼任駕訓班教練，而姊妹花小萍和美美（化名）則是報名駕訓班的學員，今年3月14日時，阿正開著遊覽車載小萍和美美回家，而小萍坐在駕駛座旁的座位，美美則坐在車輛上層。

一開始都相安無事，沒想到在停等紅燈時，阿正突然趁小萍來不及反應，先是親吻嘴唇，隨後更變本加厲，雙手強行抓住她的臉頰，隨後強吻得逞。小萍下車後情緒崩潰，立刻向姊姊美美訴說經過並報警處理。

警方調閱遊覽車內監視器畫面後，確認阿正犯行依法送辦，而法院審理後勘驗監視器影像，阿正才坦承犯行，但至今未與小萍達成和解或賠償。

最終法官認定，阿正利用接送與教練身分取得信任，卻為滿足一己私慾，對剛成年的學員做出嚴重侵犯行為，對被害人造成難以抹滅的心理創傷，行為毫無可取之處，最終被依強制猥褻罪判處有期徒刑8個月。

東森新聞關心您

尊重身體自主權！請撥打113、110

