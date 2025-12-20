等紅燈卻回不了家…騎士姊痛哭「張文殺了我弟弟」！目睹民眾淚曝搶救經過

誠品南西外發生隨機恐怖襲擊事件，造成3死9傷。圖／攝影鄒保祥

台北市19日傍晚接連發生重大隨機殺人事件，現年27歲的男子張文先是在台北車站投擲煙霧彈，後續再前往中山南西商圈犯案，並持長刀攻擊不特定民眾，最終造成3人死亡、9人受傷，張文則畏罪墜樓身亡，於19日晚間7時48分宣告不治。死者家屬陸續前往警局製作筆錄，而被張文亂刀砍死的機車騎士姐姐更在警局外慟喊：「他殺了我弟弟！」讓人聞之鼻酸。

犯案前先在3處縱火！他的哈雷機車被燒光

警方調查指出，張文19日犯下隨機攻擊事件前，先是在下午展開3起縱火行動，疑似為正式攻擊前的「火力測試」。根據TVBS報導，張文這天下午3時46分先至林森北路159巷停車場旁縱火，接著在下午3時49分前往林森北路119巷某連鎖停車場燃放自製汽油彈，導致一輛哈雷重機不幸被焚毀。

張文隨後轉往長安東路一段，在近下午4時再次縱火，造成一輛轎車、兩輛重機及一輛貨車毀損，犯案後先騎機車離開現場，接著改騎Ubike返回位於台北市公園路20巷內的承租套房，進行最後整備、確認凶器狀況後，才前往北車一帶準備發動隨機攻擊。

遭縱火波及的21歲哈雷重機車主王姓男子表示，當時他正在家中睡覺，沒想到下午5時左右接獲警方上門通知，出門一看才發現當初花費50萬元買下的愛車，沒想到如今才騎不到半年就被燒得面目全非，而且整個停車場只有他的哈雷重機受害，至今仍難以平復心情。

張文施放煙霧彈後跑回中山站附近旅館換裝，展開第二波攻擊行動。圖／翻攝畫面

停等紅燈卻再也回不了家…騎士家屬悲痛到場：他殺了我弟弟！

張文19日晚間先朝台北車站捷運站M7出口外投擲5顆煙霧彈，並對一名上前制止的民眾持刀攻擊，導致後者緊急送醫後仍宣告不治，成為首名死亡被害者。張文犯案後迅速離開現場，返回投宿的旅館進行短暫整備與休息，迅速取出預先藏放的長刀、信號彈等凶器，隨即離開。

張文不久後再度現身中山南西商圈，先是在大馬路上投擲煙霧彈製造混亂，隨後悠哉走向人群，趁著民眾不注意時掏出長刀、見人就砍，造成多名民眾受傷倒地，其中一名當時正在路口停等紅燈的機車騎士遭張文近距離揮刀砍中，當場倒地、血流不止，緊急送醫後仍因重傷不治。張文行兇後逃入誠品南西，躲進6樓的他似乎自知難逃法網，最終選擇墜樓輕生，送醫搶救後仍於晚間7時48分宣告不治身亡。

警方於案發後陸續通知受害者家屬及張文家屬前往警局製作筆錄，而這名遭砍死的機車騎士家屬得知噩耗後更是情緒崩潰，騎士姊姊在晚間完成筆錄後，也在派出所外面對媒體哽咽怒吼：「他殺了我弟弟！」場面令人鼻酸。

被砍的騎士重傷不治。圖／攝影鄒保祥

民眾目睹但救不回騎士！慟揭搶救當下

更有一名目睹機車騎士遭砍的民眾痛心透露，她看見騎士騎士撐了很久、在大量出血後才倒下：「腳踏墊上一片血紅，胸口的衣服也被浸滿紅色的鮮血，那是一個生命克制著流逝的過程」。原PO表示，目睹這一切的當下並無太多感覺，只想著自己究竟可以做什麼，隨後看見一位日本人壓著騎士出血的傷口、保全在和警方通話，還有另一名熱心民眾冷靜詢問眾人是否有可以止血的東西，她也急中生智掏出包包裡的一片衛生棉與一疊衛生紙遞上。

由於得知張文當下仍在誠品南西裡犯案，原PO後來才被朋友輕輕帶離現場，而她當下並無意識到是隨機傷人事件，直到警車、救護車的鳴笛聲隨著距離忽高忽低響起，她才慢慢對剛剛發生的事情回過神來：「突然一陣心臟無力，我不想哭，但眼淚不聽話。」

所幸熱心協助的民眾都沒事，但原PO也對友人相當愧疚，認為自己沒有經過太多思考的橫衝直撞，也代表不知危險潛伏何處的她是在拿自己和友人的生命豪賭，為此非常感謝即使害怕也冷靜判斷、一路上都在安慰自己的朋友。原PO與友人後來前往行天宮拜拜、收驚，並替騎士祈禱，但最後仍得知騎士不幸身亡的噩耗，原PO為此慟嘆：「如果我當下再多做一點什麼，會不會可以挽回一條寶貴的生命？但沒有如果。」

