等紅燈如「死亡陷阱」白車狂衝輾女騎士仍逃逸 全程曝光全網怒炸

白車失控猛撞騎士再輾過逃逸，64歲婦慘死街頭惹公憤。（圖 ／翻攝畫面）

彰化縣員林市員鹿路一段於18日下午發生一起令人震驚的死亡車禍，1名64歲高姓女騎士在日常通勤途中停等紅燈，卻遭後方高速衝來的白色自小客車猛烈撞擊，當場被撞飛倒地，更令人難以接受的是，肇事駕駛不但沒有下車查看，反而又猛踩油門，直接從倒臥路面的高姓女騎士身上輾過，加速逃逸冷血行徑讓人髮指，監視器全程錄下的影像曝光後，也瞬間在網路上掀起憤怒潮。

事故發生於下午1時許，監視器畫面顯示，多輛機車在路口正常停等紅燈，1輛白色轎車突然毫無減速衝入隊伍，瞬間撞擊3輛機車，首當其衝的高姓女騎士被直接撞飛，機車零件四散一地，現場如同被強大衝擊掃過般，畫面怵目驚心，令人難忘。

廣告 廣告

目擊民眾指出，白色轎車在撞上機車後非但沒有減速，竟直接加速輾過倒地的高姓女子，「完全沒有停下來的意思」，甚至一路加速逃離現場，彷彿在逃避追捕一般。冷血行為讓在場民眾驚呆，立刻有人報警並呼喊救護，彰化縣消防局獲報後，派遣員林及西區分隊救護人員趕往現場，救護人員到場時，高姓女騎士已無生命跡象，隨即施以CPR及AED急救並送往員林基督教醫院搶救，但因傷勢過重仍宣告不治。同時，72歲蕭姓女乘客及46歲張姓女騎士也因遭波及受傷，分別送醫治療。

警方成立專案小組後，迅速循線查出涉案轎車，車子被棄置於山區小路中，顯示肇事者有意逃避追緝。經車主供稱，車輛被借給1名男性友人使用，而該人目前下落不明，警方已掌握特定對象，正全力追緝嫌犯到案。

事件曝光後，全台網友群起憤怒，批評聲浪不斷：「這不是車禍，是謀殺」、「撞了還輾過去，根本沒人性」、「拜託一定要抓到！」甚至已有民眾試圖肉搜嫌犯資料，希望替死者討回公道，警方表示，肇逃行為十分惡劣，已依過失致死與肇事逃逸等罪嫌積極調查，並強調一定會將肇事者繩之以法，維護交通正義，同時提醒駕駛發生事故務必停留現場，勿心存僥倖逃逸，否則將面臨更嚴重的法律責任。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

無罪之後1／補教名師挨告性侵二度判無罪！ 被害女學生嘆：一定要成績下滑嗎？

噁男持刀闖住家！20多歲女遭硬上 經歷「恐怖17小時」精神崩潰

台灣有事！中國50萬張赴日機票作廢 林氏璧曝當地實情：大家知道該做什麼吧