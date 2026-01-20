等紅燈搭訕！《恨女的逆襲》4天賣破280萬 林怡婷「大I人」豁出去

林怡婷在《恨女的逆襲》中為籌措比賽費用上節目表演接塑膠袋的才藝賺通告費。華映娛樂提供

金馬獎最佳動作設計電影《恨女的逆襲》於16日上映後引爆全台影迷討論，短短4天票房強勢突破280萬！監製何平與導演李宜珊率領主演林怡婷、黃惟、游安順、田翔元全台映後謝票，現場甚至舉行在戲院門口打拳擊的「神祕儀式」為電影暖身。

不少影迷看完後感性表示：「片名有恨，但看完滿滿都是愛！」更有影評大讚這是一部「鹹度破表」的電影，讓人從頭哭到尾。許多觀眾入場前原以為是典型的「奪冠勵志片」，看完後才發現是拆解社會枷鎖的深刻作品，影評人更給予「本土版《登峰造擊》」的極高評價。

極害羞「大I人」林怡婷豁出去 等紅燈搭訕騎士推薦新片

在片中展現強大爆發力的最佳新人入圍者林怡婷，私下其實是極度害羞內向的「大I人」。為了幫作品催票，她克服社交恐懼，不僅在街頭隨機搭訕路人，甚至在搭摩托車等紅燈時，也不忘對身旁的騎士喊話：「最近有一部《恨女的逆襲》很好看喔！」

王彩樺（左）在《恨女的逆襲》中飾演林怡婷的母親，重男輕女會對小孩情勒。華映娛樂提供

她在映後活動更是花招百出，現場還原片中「拋塑膠袋」才藝。林怡婷感性分享，有一位剛遭逢喪母之痛的觀眾在影廳哽咽，坦言在電影中得到巨大安慰，現場情緒感染力之強，連男星田翔元在台上都跟著落淚。

黃惟為戲增重8公斤 母看片安慰：角色比妳更強大

演員黃惟在片中同樣有驚人轉變，原本體態纖細的她，為了呈現職業拳擊手的體格，硬是增重了8公斤，訓練期間更是傷痕累累。

黃惟在《恨女的逆襲》中飾演拳擊隊中的漂亮寶貝。華映娛樂提供

黃惟透露，母親看完電影後讓她紅了眼眶，因為媽媽知道她為了試鏡這半年天天哭，看完片後安慰她：「角色『小貞』的內心比妳強大很多，希望妳也能學會那種不內耗的勇氣。」黃惟笑稱，媽媽現在甚至成了頭號影迷，不斷敲碗想看被剪掉的拳擊隊花絮。

網友在社群平台盛讚，《恨女的逆襲》值得獲頒「全體演出獎」，驚嘆毫無拳擊底子的演員竟能練出職業級的身手。這部片不談傳統的成功學，而是轉身重新定義勝負，成功在冷門題材中闖出破百萬票房佳績。《恨女的逆襲》目前全台熱映中。

林毓家在《恨女的逆襲》中呈現與平日偶像形象完全不同的樣子。華映娛樂提供



