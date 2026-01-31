等紅燈竟遇「大胃女王」開吃播！她PO文狂吸4萬人讚

生活中心／饒婉馨報導

一名幸運網友於 30 日在街頭等紅綠燈時，意外發現日本知名大胃王「Angela 佐藤」正坐在對面餐廳用餐，驚喜心情引發網路熱烈討論。Angela 佐藤日前也透過社群平台證實，自己從酷寒的北海道飛往台灣進行「解凍」之旅，除了走訪台北美食，更預告將第一次踏上嘉義，準備開始一場吃到懷疑人生的美食挑戰。





路邊等紅燈抬頭驚見「日本大胃王」現場吃播！她曬潤餅合照喊：啊呣啊呣…

Angela 佐藤已來台多天，有許多老粉絲都發現此消息。（圖／翻攝自 Threads アンジェラ佐藤）

北海道酷寒轉場台灣艷陽！Angela 佐藤台北街頭迷路大讚潤餅美味

Angela 佐藤於 26 日發文表示，自己剛離開氣溫低達負 20 至 30 度的北海道冷凍庫「北見」，隨即轉往新千歲機場飛抵台灣「解凍」。她在台北街頭積極踩點，透露自己的目標就是「今年把整個台灣的美食吃一輪」。Angela29日發文提到自己在迷路過程中走到一個像小型夜市的地方，品嚐了潤餅捲、蒸蛋糕與甜納豆等在地小吃。她大方曬出與潤餅的合照，並表示「這個地方好棒喔～以後還想再來這裡」。

路邊等紅燈抬頭驚見「日本大胃王」現場吃播！她曬潤餅合照喊：啊呣啊呣…

網友曬出偶遇大胃王Angela（左圖、右圖右）的合照。（圖／翻攝自 Threads アンジェラ佐藤）

日本大胃女王 Angela 佐藤現蹤台北！網友路口等紅燈驚見本人

實際上，不少與她偶遇的民眾提到，Angela 佐藤私下態度非常親民，即便年屆 50 歲仍維持極佳狀態，更在旅途中努力練習使用中文與在地人溝通。她這次來台行程也包含與影音創作者合作，多支影片早已悄悄上線，引發老粉絲們的高度關注。貼文下方就有一位網友曬出與Angela的合照，直言「巧遇偶像真開心」，甚至有人遠在店家對面的馬路就捕捉到她在品嘗美食的身影，「不可能只是在路邊等紅綠燈，剛好看到日本大胃王佐藤吧」、「她來一段時間了，跟她弟弟ikku老師拍了好幾支影片」、「已經看大胃王節目看了15年左右最喜歡的就是安潔拉，完全看不出來她已經50 她真的好漂亮」。













