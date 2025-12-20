等紅燈被張文奪命！騎士生前「還讓路給他」 竟成目標倒地慘死

社會中心／朱祖儀報導

桃園27歲男子張文19日先在台北車站M7出口丟擲煙霧彈，持刀砍殺民眾，接著徒步到捷運中山站丟擲煙霧彈，又殺進誠品南西店攻擊，造成4死（含兇嫌）11傷悲劇。有網友發現，37歲不幸喪命的騎士，當時沒有跟著大家騎走，而是留在原地讓張文通過，沒想到竟成對方的目標，慘遭持刀攻擊身亡。

一名網友在Threads發文表示，北捷隨機砍人事件剛發生時，大家都注意到57歲英勇伯伯及兇嫌身亡，但他看到影片後，特別留意到37歲機車騎士，「只有我看到的是一位機車騎士在生前還讓嫌犯路嗎？」原PO也感慨，當時從影片看到該名騎士還有繼續往前騎，原本以為對方平安無事，殊不知越看越不對，最後只能替對方默哀。

從事發畫面也看到，當時張文往誠品南西店前進，有不少汽車和機車都往前移動，但喪命的騎士發現張文接近，特別停下車子讓路，孰料對方竟持刀攻擊，騎士最終因頸脖中刀不治。

網友紛紛不捨表示，「那位騎士在噴血之後還往前騎，感覺就是要給逃出來的人讓路，受那麼重的傷，要是我就直接把機車放倒開始捂傷口了」、「真的有夠衰的…慢慢的騎在邊邊，這樣也有事。」

張文姊姊怒吼，「他殺了我弟弟！」（圖／翻攝畫面）

事發後張文父母及受害者家屬都前往派出所製作筆錄，張文父母離開時面色沉重、不發一語，而騎士姊姊一時情緒上來，不禁面對鏡頭怒吼，「他殺死了我弟弟，我不會原諒他！」隨後上車離去。

