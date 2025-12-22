等紅燈遭張文砍死恐無理賠？蔣萬安：三方向處理、捐款全數照顧傷亡者

[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北即時報導

北捷、中山商圈19日發生重大隨機攻擊事件，造成4死11傷，其中一名37歲蕭姓機車騎士僅因在誠品南西店外等紅燈，便遭兇嫌張文持刀砍頸喪命，士遇害地點位於誠品南西店外道路，並非北捷場站或百貨場館範圍，是否恐無法適用相關保險理賠，成為關注焦點。對此，台北市長蔣萬安今（22）日表示，市府將從犯罪被害補償、保險理賠及相關撫卹3個方向著手，社會局也已彙整各界捐款，將全數用於照顧不幸的傷亡者與家屬。

廣告 廣告

目前僅一案金額已確定，其餘仍待進一步認定。（圖／台北市政府提供）

回顧整起事件，19日兇嫌張文先在台北車站一帶隨機攻擊，隨後轉往中山商圈，期間丟擲煙霧彈並持長刀衝向人群，甚至闖入中山南西誠品百貨行兇，造成除兇嫌外的3死11傷。37歲的蕭姓機車騎士當時正停等紅燈，卻遭張文徒步接近持刀砍頸，他仍勉力向前騎行一小段距離後倒地，送醫搶救仍宣告不治。

此外，57歲的余姓民眾在台北車站見狀英勇制止張文點燃汽油彈，成功阻止更慘重的傷亡，卻因此遭砍喪命。蔣萬安日前已宣布，該案可獲北捷保險理賠500萬元，並依台北市民協助警方逮捕嫌犯自治條例，市府將另給予600萬元撫卹金。

至於理賠爭議，路邊身亡的白衣騎士沒有在百貨，也不是在北捷，僅能獲被害補償金180萬？他的撫恤金會怎麼樣來給？蔣萬安今日下午主持道路交通安全會，在會前接受采訪時回應，「基本上3個方向，1個是犯罪被害者保護協會相關的補償。」另外，對於保險理賠以及相關的撫卹」，社會局也會彙整各界捐款資源，「也陸續接到許多捐款，一定會用在照顧這次不幸的傷亡者身上」。據了解，市府也正積極整合各方資源，設法提高整體撫卹與理賠金額，並協助串聯民間捐款管道。

北市法務局指出，市府將協助所有傷亡者家屬申請保險理賠及被害補償金，但其餘能否能適用北捷或誠品南西的保險，仍須由警檢釐清實際被害地點，並比對各單位投保範圍後才能確認。目前僅一案金額已確定，其餘仍待進一步認定。被害補償金部分，僅適用於犯罪事件致死或致重傷個案，死亡案件遺屬可獲180萬元補償，重傷者則依傷勢程度給付80萬至160萬元。此外，在誠品南西遇害的銀行行員，市府講協助家屬與誠品南西方面就相關理賠事宜進行協調。

更多FTNN新聞網報導

防跨年恐攻升級維安 蔣萬安拍板12/26高強度演練、研議細胞簡訊

37歲蕭男騎車下班遭砍身亡 卓榮泰慰問家屬：他們想了解年輕人為何鑄下大錯

賴清德稱未來以「北市隨機攻擊案」為鑑 在人流眾多場所「加強部署警力」

