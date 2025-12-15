等紅燈「未打方向燈」違規！駕駛恐挨罰3600元 交警曝原因：記得打好打滿

等紅燈「沒打方向燈」就是違規！駕駛恐挨罰3600元，交警曝原因：記得打好打滿。示意圖／取自photoAC

為了保障用路人與自身的行車安全，駕駛人行車時應依規定打方向燈。台東縣警察局交通警察隊指出，許多駕駛在等紅燈時，習慣暫時關掉方向燈再起步，但此舉已違反《道路交通安全規則》，可處1200至3600元罰鍰。警方提醒，駕駛應於轉彎前30公尺開啟方向燈，並全程保持使用，即使停等紅燈也不得熄滅，以確保行車安全。

台東縣警察局交通警察隊表示，行駛在左轉專用車道的駕駛人務必遵守規定，方向燈應「打好打滿」，以保障行車安全。

交通警察隊表示，路口若設有「左轉箭頭」並搭配雙白實線，代表該車道為左轉專用車道。駕駛進入後只能依箭頭方向行駛，禁止直行或變換車道。如誤闖或違規轉彎，依《道路交通管理處罰條例》第48條，可處新台幣600至1800元罰鍰。

此外，方向燈使用同樣重要。依規定，駕駛在左轉或右轉前30公尺就必須開啟方向燈，並全程保持使用。即便在紅燈等待時，也不得關掉方向燈，否則可能遭檢舉，最高可罰新台幣1200至3600元。

交通警察隊說明，設置轉彎專用車道是為了避免直行與轉彎車輛交錯造成壅塞，保障用路人安全，若駕駛隨意跨越多車道轉彎，不僅違規，也可能引發追撞事故，得不償失。警方也用一句話提醒駕駛們，「左轉專用車道要守規矩，方向燈要全程亮！」

