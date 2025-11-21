持續追蹤彰化這起車禍，被撞飛的行人本來在路邊等紅燈，目擊整個車禍發生，他還立刻反應，火速跑開，但還是遭失控車輛撞上，送醫檢查治療，不只有腦出血，背部、腹部挫傷，膝蓋脫臼、腳踝骨折。

「等紅燈」直擊飛來橫禍！行人被撞腦出血.骨折 。(圖／TVBS)

這起車禍發生在彰化市區，李姓男子當時正準備過馬路，車子停在馬路對面。就在等紅燈的瞬間，一輛白色BMW轎車高速衝來，造成嚴重車禍。李男雖然意識清醒被送醫，但因傷勢嚴重被送進加護病房接受治療。

「等紅燈」飛來橫禍！行人被撞重傷。(圖／TVBS)

彰基重症醫學部副主任謝貝尤表示，李男頭皮有一個約15公分的大撕裂傷，合併腦出血，背部也有挫傷。此外，他的腹壁有一個很深的撕裂傷，並有血腫的情形。在下肢部分，膝蓋明顯脫臼變形，腳踝也有骨折。

廣告 廣告

肇事的沈姓男子在事故中也受傷送醫。據了解，沈男當時駕駛白色BMW轎車，為了趕去補習班接孩子下課，在經過路口時不僅沒有減速，還進行逆向超車，最終導致5車連環撞，造成4人輕重傷的嚴重事故。

「等紅燈」直擊飛來橫禍！行人被撞腦出血.骨折 。(圖／TVBS)

當時停在超商門口的另一輛白色BMW轎車的駕駛也受到驚嚇，突如其來的碰撞讓他嚇了一大跳。因為兩輛相同品牌顏色的BMW轎車撞在一起，加上路口剛好有多輛車，一度被誤認為是車輛競速所引起的車禍。

事故現場的超商柱子也因車禍被撞壞，紅磚牆面需要重新修繕，工作人員正忙著進行善後工作。目前警方正持續調查這起車禍的詳細原因與責任歸屬。

更多 TVBS 報導

3死1傷車禍最後身影曝！ 駕駛竟是15歲通緝少年

砂石車闖禁行區釀死亡車禍！老翁卡車輪下「碰」一聲亡

離譜！ 轎車沿路打右轉燈 竟左偏「逆向撞騎士」還肇逃

糟糕卡住！ 轉彎撞破早餐店大門 竟是駕駛「卡痰」害的

