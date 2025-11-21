「等紅燈」直擊飛來橫禍！行人被撞腦出血.骨折
持續追蹤彰化這起車禍，被撞飛的行人本來在路邊等紅燈，目擊整個車禍發生，他還立刻反應，火速跑開，但還是遭失控車輛撞上，送醫檢查治療，不只有腦出血，背部、腹部挫傷，膝蓋脫臼、腳踝骨折。
這起車禍發生在彰化市區，李姓男子當時正準備過馬路，車子停在馬路對面。就在等紅燈的瞬間，一輛白色BMW轎車高速衝來，造成嚴重車禍。李男雖然意識清醒被送醫，但因傷勢嚴重被送進加護病房接受治療。
彰基重症醫學部副主任謝貝尤表示，李男頭皮有一個約15公分的大撕裂傷，合併腦出血，背部也有挫傷。此外，他的腹壁有一個很深的撕裂傷，並有血腫的情形。在下肢部分，膝蓋明顯脫臼變形，腳踝也有骨折。
肇事的沈姓男子在事故中也受傷送醫。據了解，沈男當時駕駛白色BMW轎車，為了趕去補習班接孩子下課，在經過路口時不僅沒有減速，還進行逆向超車，最終導致5車連環撞，造成4人輕重傷的嚴重事故。
當時停在超商門口的另一輛白色BMW轎車的駕駛也受到驚嚇，突如其來的碰撞讓他嚇了一大跳。因為兩輛相同品牌顏色的BMW轎車撞在一起，加上路口剛好有多輛車，一度被誤認為是車輛競速所引起的車禍。
事故現場的超商柱子也因車禍被撞壞，紅磚牆面需要重新修繕，工作人員正忙著進行善後工作。目前警方正持續調查這起車禍的詳細原因與責任歸屬。
更多 TVBS 報導
3死1傷車禍最後身影曝！ 駕駛竟是15歲通緝少年
砂石車闖禁行區釀死亡車禍！老翁卡車輪下「碰」一聲亡
離譜！ 轎車沿路打右轉燈 竟左偏「逆向撞騎士」還肇逃
糟糕卡住！ 轉彎撞破早餐店大門 竟是駕駛「卡痰」害的
其他人也在看
2025 鴻海科技日｜Model A、Model C、Model D三箭齊發，鴻海電動車大軍全面來襲！
在全球電動車產業加速重整、AI驅動車輛邁向新階段之際，「2025鴻海科技日」（HHTD25）於今日（11/21）盛大展開，以強勢姿態向全球展示跨入未來移動領域的企圖。今年以「加速想像」為主題，透過策略夥伴NVIDIA、OpenAI、Alphabet共同站台，強化在電動車與智慧移動生態系中的關鍵戰略位置。 在這場年度科技盛會之中，鴻海集團也端出史上最完整的EV陣容，包含去年首度亮相就引發市場期待的B級距電動車Model A，本次以更成熟的AI模組化架構回歸，展示多功能的靈活應用前景，加上鎖定豪華MPV級距的Model D準量產版，以及可被視為Luxgen n7改款的Model C北美版共同亮相，象徵鴻海電動車版圖正式走向全球舞台。Yahoo奇摩汽車機車 ・ 3 小時前
Mitsubishi Destinator 傳將於明年導入台灣：5+2 七人座、1.5T 動力成跨界新戰力
Mitsubishi Destinator 傳將於明年導入台灣：5+2 七人座、1.5T 動力成跨界新戰力SiCAR愛車酷 ・ 1 天前
Nissan 新一代 X-Trail 換上全新造型明年問世！尺碼增大空間更寬敞
日前 Nissan 新一代 X-Trail（美規稱 Rogue）測試車現身，將換上全新外型設計並導入第三代 e-Power 油電系統，近日專業繪製新車預想圖的《kolesa.ru》釋出大改款 X-Trail 預測樣貌，預計將率先在美國發表上市。自由時報汽車頻道 ・ 1 天前
2025 鴻海科技日｜向Luxgen n⁵ 說再見 Model B改以Foxtron「Bria」搶先登場！推遲至農曆年後發表？
是為展現代工實力的鴻海科技日，今年除了聚焦AI人工智慧與機器人，營收引擎之一的電動車也同樣亮眼，除了大抵維持2024年的家族成員，並且針對使用需求進行小改款強化，以及邁向量產之路的修改，但要說「重中之重」的，還是將以Bria之名正式發表的Foxtron Model B跨界休旅！Yahoo奇摩汽車機車 ・ 3 小時前
影》北捷萬大線1期進度逾82％！「會呼吸的車站」曝光
台北市政府全力推動「捷運六線齊發2.0」，其中橫跨雙北的萬大線第1期工程截至10月底施工進度已達82％，目前全線軌道陸續舖設中，各車站正施作連通道、出入口結構及裝修，朝向民國116年完工目標邁進。通車後中正紀念堂至新北市中和高中只要14分鐘，可大幅縮短台北市萬華及新北市中和、永和、土城與雙北核心區交通時間。中時新聞網 ・ 9 小時前
天冷需暖車再上路？汽車大廠曝「熱車再開商引擎」 揭正確做法
近日天氣驟降，全台降溫有感。對此，汽車大廠提醒，現在的汽車不用特別原地熱車，只要發動後讓車輛低速行駛一段時間，就能達到熱車的效果。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
玩勁戰就是要改！ 七代戰Yamaha Cygnus X 125 改裝五大建議
歷代勁戰都是改裝界指標車款，剛交車上路的七代勁戰Cygnus X 125要怎麼改？ 需要注意那些重點？有哪些基本觀念？讓我們看下去。Yahoo奇摩汽車機車 ・ 1 天前
影/高雄重大車禍！轎車撞公車「逆衝機車」秒陷火海
現場一度危急！高雄市小港區今（19日）晚間發生重大車禍，有輛轎車撞了公車再逆向衝往機車停等區，擦撞一輛機車後起火燃燒確切傷亡情形也曝光了。中天新聞網 ・ 1 天前
TOTOTA推出2026年式GR Corolla小改款，結構與冷卻系統全面強化並提升音響水準加料不加
小小的微整型讓神車戰鬥指數大增，TOYOTA旗下的TOYOTA GAZOO Racing今日針對日本市場推出了性能掀背車GR Corolla的2026年式小改，全車進行一系列升級，包括更堅固的車身結構、更好的引擎冷卻系統，以及升級的音響系統。重點是該公司承諾加料不加價。6速手排的RZ車型日本售價為568萬日圓（新台幣約118萬），8速自排車型為598萬日圓（新台幣約124萬）。汽車日報 ・ 1 天前
【怎能不愛車】EX30 Plus試駕 科技配備大升級、值得多花這筆！
這次終於開到大家敲碗的Volvo EX30 Plus單馬達版本，售價159.99萬元。車長只有4233mm、車寬1838mm、車高1555mm，整輛車緊緻到不行，但軸距卻有2650mm，完全是小車大空間的典範。更別提5.35公尺迴轉半徑，在巷弄裡鑽來鑽去輕鬆到爆。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
彰化騎士撞上大貨車不治 苗栗17歲騎士摔水溝昏迷
中部中心／綜合報導彰化福興鄉，發生死亡車禍！一台大貨櫃車，與一名機車騎士，在路口發生碰撞，騎士送醫搶救後，宣告不治；另外在苗栗，有兩位機車騎士，在無號誌燈路口，發生事故，其中一名騎士，不慎摔進路邊水溝後昏迷，但經過調查，他年僅17歲，卻無照騎車上路。大馬路上，車輛來來往往，對向一台大貨車，在路口，打著左轉燈，準備要轉彎，但這時一台機車疾駛而來，疑搶快釀禍! 機車路口未減速直撞大貨車 騎士身亡（圖／民視新聞）雙方在號誌燈由綠轉黃時發生碰撞，騎士撞上貨車車身後，連人帶車倒地，但這時，都沒有人上前關心傷者狀況，直接繞過車禍現場，所幸最後終於有一台銀色轎車，熱心擋住後方來車，避免發生二次事故，驚險畫面就在彰化福興鄉彰鹿路六段與番婆街口，20日中午12點多，雙方疑似搶燈未禮讓，才會在路口發生碰撞事故，79歲許姓騎士，當場失去生命跡象，而經過檢測，40歲的黃姓貨車駕駛，沒有酒駕。另外在苗栗苑裡鎮，也有路口發生事故。少年摔進水溝裡，滿頭青苔，意識不清，路口的另一邊，也有一名男子。躺在地上等待救援。機車相撞! 17歲少年＂無照騎車＂ 摔進2米水溝昏迷（圖／民視新聞）其中一位傷者，未成年無照騎車要去上課，卻在路口與要去工業區上班的騎士，撞成一團，雙方傷勢都不輕，肇責及肇因，還須釐清。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不論騎車或行走，請多留意路況，並與【大型車輛】保持適當安全距離！原文出處：彰化騎士撞上大貨車送醫不治！ 苗栗１７歲騎士摔水溝昏迷 更多民視新聞報導桃園離奇車禍！轎車墜捷運8米深坑洞 女駕駛命大僅輕傷轎車疑閃車！衝撞路旁2車7機車 婦被壓倒頭部受傷台南車輛失控衝撞安全島 嘉義駕駛誤踩油門衝超商民視影音 ・ 3 小時前
Kymco People R Hybrid 125現身米蘭車展！光陽油電科技導入通勤機車
2025米蘭車展（EICMA 2025）正式開幕，光陽（Kymco）以旗下最具代表性的歐系通勤速克達車系People，推出全新進化之作People R Hybrid 125。這是光陽首度在125c.c.級距導入油電複合動力系統，標誌著品牌邁向新能源時代的重要一步。新車結合「Hybrid Boost油電輔助系統」與「TRI-POWER三向動力科技」，讓通勤車不只節能，也擁有更強的加速反應與平順動力輸出。地球黃金線 ・ 1 天前
導入碳化矽逆變器科技，BMW 新年式 i4 279 萬起發表上市！
全新BMW i4導入採用碳化矽（SiC）逆變器的新世代電能架構，不僅大幅提升能量轉換效率、帶來更長續航里程，更使性能旗艦i4 M60 xDrive一舉突破600匹馬力！本次共推出i4 eDrive40與i4 M60 xDrive兩款車型，建議售價分別為279萬元與333萬元。其中，i4 eDrive40 的最高續航里程提升至613公里，而全新i4 M60 xDrive更將最高續航里程提升至551公里、最大馬力推升至601匹，0到100 km/h加速縮短至3.7秒，展現更強悍的動力輸出與更優異的純電續航表現。2GameSome ・ 6 小時前
愛玩車／法式雙品牌北投新據點 展示與維修一次到位
愛玩車／法式雙品牌北投新據點 展示與維修一次到位EBC東森新聞 ・ 1 天前
特斯拉Model X默默減重進化 是偷工減料還是工程奇蹟？
自2015年首次亮相以來，Tesla Model X在外觀上未曾有過重大改變，但在不為人知的細節裡，這輛電動SUV實際上已歷經多次微調與進化。特別是在重量管理方面，Tesla透過長期且隱性的工程優化，使2026年式Model X比十年前的版本輕了將近181公斤，成為電動車界罕見的減重案例。這一切的改變雖然悄無聲息，卻大幅提升了車輛的性能、能效與操控表現。Tesla Model X自推出以來在外觀上未曾有過重大改變，但是最新年式車型與10年前相比，減重約181公斤。Tesla工程團隊的首要減重手段之一是優化動力系統。根據特斯拉車輛工程副總裁Lars Moravy的說法，原始Model X採用較重的感應式馬達，而2026年式車型則改用更輕的永磁馬達，同時配備新式半軸，光是這個項目就減輕約45公斤。此外，2021年Tesla對Model X的電池模組進行升級，導入更高能量密度的電池單體，成功減少約300顆電芯，並透過電池結構優化，再削去41公斤的重量。 為達到極致效能與續航表現，Tesla更在2026年小改款中進一步進行內部結構輕量化處理，包括車體內部零件配置與整合設計，為這輛搭載大型鷗翼門Carture 車勢文化 ・ 22 小時前
無辜路人遭撞飛！雙B彰化街頭猛力撞進超商 驚悚影片曝
即時中心／林韋慈報導昨（20）日晚間9時，彰化縣埔心鄉員鹿路一段發生一起嚴重車禍。一輛雙B休旅車違規逆向跨越雙黃線超車，因車速過快失控，先後撞擊兩輛車，最後更衝向路口超商，將一名剛購物完、站在行人穿越道等紅燈的行人撞飛，總共造成五車受損一人受傷，場面相當驚悚。該名行人傷勢嚴重，送醫後已轉送彰化基督教醫院急救。事故發生於員鹿路一段與瑤鳳路口。監視器畫面顯示，43歲沈姓男子駕駛雙B休旅車沿內側車道往員林方向行駛時，突然跨越雙黃線違規超車，不料先撞上前方準備左轉，由53歲邱姓女子駕駛的汽車，隨後又與外側車道20歲張姓男子的轎車發生碰撞。連環撞後，沈男的休旅車失控，如砲彈般往超商騎樓衝去，撞上路人後再撞擊路邊停放的一輛轎車。當時40歲李姓男子剛走出超商，正站在行人穿越道等待紅燈，欲返回對向的車內。目擊者指出，李男看到失控車輛高速衝來，立即試圖躲避，但因對方車速過快，仍被猛烈撞上，整個人被撞飛約10公尺，摔落在超商大門前，當場重傷倒地、意識不清，現場血跡斑斑。民眾血跡仍留在地面。（圖／民視新聞翻攝）遭撞的行人李男頭部受創、四肢多處擦挫傷，最初被送往員林基督教醫院，因傷勢嚴重再轉送彰化基督教醫院治療；肇事駕駛沈男則雙腳韌帶受傷、頭部挫傷。彰化基督教醫院表示，李男目前意識清楚，但腿部骨折，四肢仍有多處撕裂傷，正在急診加護病房持續觀察。警方調查後排除酒駕與競速等不法情事，並指出沈男當時準備前往員林市接送補習班下課的孩子，詳細肇事責任仍有待進一步釐清。《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！原文出處：快新聞／無辜路人遭撞飛！雙B彰化街頭猛力撞進超商 驚悚影片曝 更多民視新聞報導救人視同義務！李忠憲力挺海巡救援失火中船 管碧玲暖心回應曝光真想犯台！中國秘密訓練「民用貨輪」搶灘 入侵規模恐勝「諾曼第登陸」李明璇嗆「不投降不是政府該做的」律師怒轟歪理：擺明在說「歡迎打我」民視影音 ・ 9 小時前
【怎能不愛車】柴油動力＋七種模式 日產重武裝皮卡大進化
Nissan最近動作頻頻，推出Rogue PHEV後，馬上又端出全新Navara中型皮卡。雖然它的基礎源自三菱最新Triton，但日產可不是簡單換殼而已，而是針對外觀、底盤到整體設定全面重做，讓Navara看起來比原型車更有存在感。像是三槽式尾燈向經典D21致敬，加上前後C型燈組，讓整台車更粗獷更有特色。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
Toyota 新款 Vios 油電實測成績揭曉！油耗 22.98km/L 完勝 1.5 舊款
Toyota 入門四門房車 Vios，當台灣仍在販售 1.5na 上一代版本時，東南亞已經販售的是 1.5 油電混合動力的現行一代，在泰國稱 Yaris ATIV。泰國媒體也針對這款搭載 1.5 油電混合動力的 Vios 進行實測，繳出相當亮眼的 22.98自由時報汽車頻道 ・ 10 小時前
台灣禮讚 Porsche 911 Carrera T「Formosa」
透過保時捷Sonderwunsch（特殊願望）計畫，台灣保時捷再度與原廠個人化與經典車部門（Porsche Individualization & Classic）攜手合作，於今年11月11日正式發表獨一無二的客製化跑車911 Carrera T「Formosa」，取自16世紀葡萄牙水手首次見到這座蒼翠島嶼時、因其壯闊山海景緻所發出的Formosa～美麗之島讚嘆意涵，並強調911 Carrera T車型所代表的純粹永恆駕馭樂趣、寶島台灣擁有精彩多元的駕馭路線、以及與保時捷車迷們共享這些體驗的三個核心價值，成為對台灣精神的最佳禮讚。車訊網 ・ 1 天前
TWICE首次攻占高雄世運主場館開唱 高捷攜手市府打造升級版藍色應援
韓國超人氣女團TWICE首度來台於高雄世運主場館開唱，預期將吸引海內外大批粉絲朝聖。高雄捷運公司為提供旅客最順暢的交通動線，已全面啟動疏運應變計畫，動員超過百名人力並規劃加班車，嚴陣以待迎接大量進出場人潮。而高捷本次在市府文化局的指導協助下，也打造升級版藍色應援。11月20日起至11月23日至高捷搭車可聽到TWICE驚喜中英文獻聲捷運列車進站廣播，20日一早已經吸引粉絲特別進站搶聽偶像的聲音；而中央公園站首次與美麗島捷運站等高雄七大地標一同亮起應援燈光，每晚17:30~23:00可在中央公園捷運站1號出入口看到雷射字體巡迴視覺藍燈光秀，已經成為粉絲夜間朝聖拍照甚至尬舞打卡的熱門地點；甚至有些車站還有粉絲自行集資設立的偶像應援看板，可謂颳起一陣藍色應援旋風。中時財經即時 ・ 1 天前