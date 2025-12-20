等紅綠燈遭張文割喉！騎士倒地氣絕 家屬憤慨：他殺了我弟弟

27歲男子張文昨（19日）持刀、煙霧彈大鬧北車、中山商圈，他的恐怖行為接連奪去3條人命，其中1人正是在路口停等紅綠燈的機車騎士，突然間遭張文攻擊遇害，送醫搶救宣告不治，死者家屬得知消息後憤慨地說：「他殺了我弟弟！」

張文昨持刀、煙霧彈大鬧中山商圈，造成3死。（圖／翻攝畫面）

張文昨天先在北車作案，之後徒步前往中山商圈，在人來人往的大馬路上投遞煙霧彈，接著便拿出一把長刀朝著誠品南西館的方向衝過去，當時一名在路口等紅綠燈的37歲蕭姓男騎士，就因此遭到張文攻擊，慘遭割喉，鮮血瞬間染在他的白衣上，導致他傷重不治身亡。

媒體報導，蕭男的家屬得知消息後相當難受，赴警局做完筆錄，離開前在鏡頭前憤慨地說：「他殺了我弟弟！」

截至目前，台北市災害應變中心統計，包含張文本人在內，這起事件一共造成4死11傷。

