等紅綠燈遭張文無辜砍死！ 37歲騎士親姊連兩天現身和弟弟說話

北捷台北車站與中山站一帶本月19日發生無差別攻擊事件，一名37歲蕭姓男騎士在南西商圈前大馬路等紅綠燈時，突然遭張文持刀攻擊，最終失血過多不幸離世，其家屬獲悉後悲痛萬分，親姊姊更是連兩天前往事發地點，留下紙條跟弟弟說話。

一名蕭姓騎士在等紅綠燈時遭張文砍傷身亡。（圖／中天新聞）

回顧事發當天，張文先在北車作案，之後徒步前往中山商圈，在人來人往的大馬路上投遞煙霧彈，接著便拿出一把長刀朝著誠品南西館的方向衝過去，當時一名在路口等紅綠燈的37歲蕭姓男騎士，就因此遭到張文攻擊，慘遭割喉，鮮血瞬間染在他的白衣上，導致他傷重不治身亡。

廣告 廣告

事發之後，不少民眾前往事發地點獻花哀悼，有人發現一張貼在燈柱上的藍色紙條格外醒目，據說是死者親姊所留下的，她向弟弟喊道：「親愛的弟弟～forever love，敬善良又努力向上的你，謝謝你這38年來的陪伴，我愛你，我們全家都愛你，真希望替你擋這一切，永遠無法釋懷的我...我們會一直陪著你，別怕！感謝社會大眾！」

事隔一天，有民眾又發現，蕭男的姊姊又新增一張字條，上頭寫道：「給親愛的弟弟，黃色代表家人們對你的無限思念，社會病態導致你遭受無妄之災，讓我們與你天人永別，不能理解為什麼在冬至，我們只能在牌位前供奉餐點，看著正值壯年的你躺在那裡冰冷無反應，實在很痛心，無法克制眼淚。」字裡行間可見他們對蕭男的思念。

民眾前往案發現場獻花。（圖／中時郭吉銓攝）

延伸閱讀

北市萬豪酒店驚傳火警 2樓餐廳起火警消急灌救

北車中山商圈隨機攻擊事件 仍有1傷者在加護病房

防堵模仿隨機攻擊擴散 法務部：啟動全國應變行動