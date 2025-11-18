等著賺！43.9億資金停在這 小資定投首選0050之子原因曝光

財經中心／師瑞德報導

0050連結基金不配息級別，今年以來淨申購達43.9億元，一舉登上台股基金買氣排行榜第一，打敗野村、國泰等主動型強檔。法人與學者指出，市值型投資搭配不配息設計，不只省稅、免補充保費，長線報酬更勝領息策略，正成為主流選擇。（圖／記者師瑞德攝影）

隨著市值型ETF熱潮持續升溫，投資人不再只是買0050，連結其績效的「0050連結基金」也快速竄起，成功攻佔今年台股基金淨申購冠軍寶座。根據投信投顧公會最新統計，截至2025年10月底，國內台股基金總數已達213檔，其中由0050連結基金不配息級別，以43.9億元淨申購金額脫穎而出，搶下年內最熱基金頭銜，超越野村優質基金S類型與國泰台灣高股息基金等老牌強檔。

相較主動選股可能錯失市場行情，0050連結基金追蹤台灣50指數表現，具備分散風險、緊貼市場的優勢，加上不配息級別具備「自動複利」效果，免除再投入成本、股利所得稅與補充保費等額外負擔，對偏好長期存股的投資人極具吸引力。

近年投資風向明顯轉向成本控管與指數投資，0050本尊自年初以來在ETF市場淨申購金額位居第一，連帶推升連結基金受青睞。台灣指數化投資風潮已成顯學，0050規模接近9,000億元，投信法人預估其將成為國內首檔突破兆元規模的ETF，屆時連動基金亦將受益。

國立政治大學財管系教授周冠男分析，選擇不配息級別，可有效降低稅負與投資摩擦成本，尤其對定期定額、長期持有的投資策略來說，總報酬潛力將優於領息後再投入的方式。他強調：「同樣追求0050報酬率，選擇連結基金不配息類型，是更具效率與優勢的做法。」

在市場風險升溫、投資者尋求穩定成長的情況下，0050連結基金憑藉市值型優勢與稅務友善設計，已成為新世代投資人的核心配置。分析人士認為，當台股持續站穩多頭結構，市值型與不配息策略的組合將成為資產長期增值的重要工具。

