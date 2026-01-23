等衣服累積多一點再一起洗，令人窒息！我將衣服晾浴室，一起烘乾，預防濕氣、黴菌





「等衣服累積多一點再一起洗。」這種做法乍看合理，實際上卻是令人窒息的「填滿想法」。

如果每天都有待洗衣物，那就每天洗衣服。重點在於保持家事「流動」，讓事情進入「循環」。

我在早上泡澡時會同時啟動洗衣機。雖然一個人生活，衣物數量並不多，但我每天仍是「有衣服就馬上洗」。

泡完澡之後，我會用衣架把洗淨、脫完水的衣服晾在浴室，毛巾、牛仔褲或是絲襪則直接掛在浴室的桿子上，並記得翻面晾。

雖然我也想把衣服晒在燦爛的陽光下，也覺得穿上留有太陽味道的衣服很舒服，不過我現在住在高樓層公寓，這點只能妥協。不過相對地，因為我將衣服晾在浴室，還能連同浴室一起烘乾，預防濕氣與黴菌，一石二鳥。

家事絕不能累積。

房間散落無數物品、成堆的髒衣服、堆積在流理檯的餐具……見到這些畫面頓時就讓人感到渾身無力、失去幹勁。正因自己心不甘情不願，提不起勁地做家事，家事才會這麼無趣，甚至毀了寶貴的休假。

由於我是入浴前就先洗衣服，所以擦拭身體的浴巾沒辦法當天洗，也就是說我只會剩下一點點待洗衣物。想必有的人很討厭「剩下一點點」，會選擇洗兩次吧？

像是我那位奉行「山下佳子式做法」的婆婆就是討厭剩下工作的人，尤其是剩下垃圾，遇到一星期只能倒兩次垃圾的時候，就算在用餐時也一直收垃圾。她也會一天洗好幾次衣服。

我認為不可避免地會剩下一點工作，只是一兩條毛巾沒有當下洗淨的話，就睜一隻眼閉一隻眼吧！應該注意的問題是累積大量工作。如果試圖「等到週末再一併整理」，就會落入家事的陷阱。

賞心悅目的洗臉檯讓人感到舒適安心

• 陳列化妝用具 鏡子內側的收納櫃裡，一樣一樣地「間隔」擺放化妝用品。需要使用時依序取出，並放回原位。在這段時間裡可以讓人用心打理妝容。

• 乳液

• 粉底液

• 美髮用品

• 化妝棉

• 化妝用具

• 飾品的休息室 回家後，摘下身上佩戴的飾品放在洗臉檯櫃子的白手帕上，讓飾品充分休息。高使用頻率的飾品就直接從這裡拿取。

• 療癒植物

(本文摘自《家事斷捨離：第一本打破收納迷思、讓每個人都能不必特別花時間就做好家事的減法生活書！》 ，台灣廣廈出版，山下英子著)





