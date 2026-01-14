等詐欺尪開庭太無聊？嫩妻噴酒精「烤螞蟻」險火燒法院！遭上銬變現行犯

記者陳弘逸／新北報導

事故現場遺留大量螞蟻屍體。（圖／翻攝畫面）

新北20歲蔣姓女子昨天（14日）陪涉嫌詐騙遭通緝的丈夫到新北地方法院開庭，她在等候期間，因太無聊，竟拿酒精噴灑桌面，拿打火機燒螞蟻，未料，火因酒精助燃，竟引發火警；隨即被警方依現行犯逮捕，因行為涉及刑法公共危險罪，蔣女被依法送辦，日後自己恐成為被告。

新北20歲蔣姓女子昨天（14日）陪涉嫌詐騙遭通緝的丈夫到法院開庭，等候期間，因太無聊，竟拿酒精噴灑桌面，拿打火機燒螞蟻。（圖／翻攝畫面）

新北地方法院，昨天（14日）晚上7時30分驚傳疑似縱火案，嫌犯為20歲蔣女，她陪涉嫌詐騙遭通緝的丈夫前往開庭，但等候時，竟無聊發現一旁超商設置自助式咖啡機台的桌上有螞蟻，便拿酒精噴灑後再用打火機點燃，未料卻釀成火災。

所幸，這起火警並無釀成傷亡；法警發現後，立刻通報轄區員警前往處理，當下蔣女供稱，沒有蓄意縱火，只是在燒螞蟻。

蔣女行為已涉及刑法公共危險罪，被依現行犯逮捕，後續將面對相關刑事責任。（圖／翻攝畫面）

雖事故現場的桌面，確實遺留大量螞蟻屍體，但蔣女造成火警，甚至導致超商設置自助式咖啡機台財損，行為已涉及刑法公共危險罪，被依現行犯逮捕，後續將面對相關刑事責任。

