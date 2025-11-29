楊子

等門的人，就像一個在夜裡靜默的靈魂，手腳雖不動，心卻一直在奔跑，盼望那個人回家。

燈火熄滅後，他仍坐在沙發上，手裡攥著手機，眼睛卻盯著門口。每一次門的聲響，都像心跳加速。時間變得漫長而緩慢，他數著秒，計算著分，腦海裡浮現過去的日子：笑聲、爭執、一起做過的晚餐，這些記憶像小火苗，一點一點燃燒等待。

他清楚，自己無法左右那個人的行程，也不能控制世界的變化。等待是他的選擇，也是他的責任。每一次打瞌睡，每一次醒來，他都在提醒自己——要守住這份耐心，守住家的溫度。

有時，他懷疑自己這樣的等待是否值得，是否只是徒然耗費光陰。可是，每想到那個人回家時露出的笑容，心底的焦慮便化作暖意。等待，不只是守住門口，更是守住一份信任與愛。

飯菜端上桌，悄悄加熱，他小心翼翼，不想讓香氣喚醒還未回來的身影。每一個細節都是心意，每一次整理都是期盼。他知道，當門開的那一刻，所有孤獨和焦慮都會瞬間消散。

終於，門被輕輕推開，他的心猛然跳動，眼裡閃過驚喜與釋然。漫長的等待終於有了回報，所有的耐心、所有的夜晚，似乎都在這一瞬間得到了肯定。

等門的人最怕空等，最怕白費。他明白，愛與陪伴需要耐心，也需要勇氣。每一次守候，不只是等待一個人的歸來，更是在守護家的完整，守護心中那份不言而喻的溫暖。