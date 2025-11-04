等電梯、吹頭髮也能瘦！醫師也在做8個「不流汗小動作」照樣燃脂

每天忙到沒時間運動？其實你早已擁有「偷偷變瘦」的機會。不需流汗、不必換衣服，醫師教你利用日常瑣碎時刻，也能輕鬆養出好代謝！

你每天都有「變瘦的機會」 8個無壓力微運動

「你以為沒時間運動，其實每天都在錯過偷偷變瘦的黃金時刻。」內分泌新陳代謝科醫師陳潔雯指出，對於現代上班族而言，「躺平」幾乎成為下班後的本能反應，運動成了一項奢侈的選擇。但她強調，運動並不侷限於流汗、上健身房，甚至不需要更換運動服，只要改變日常習慣、把握瑣碎時間，就能慢慢提升代謝、改善體態。

陳潔雯分享，她自己平時也會做一些「微運動」，透過簡單的身體啟動技巧，達到訓練肌群與促進血液循環的效果。她整理出以下8個實用又無壓力的動作，建議民眾可以視情況逐步融入生活中：

1.等電梯時踮腳尖抬高10下

這個小動作能喚醒小腿肌肉，促進血液回流，對長時間久站或久坐的人特別有幫助，也能預防下半身水腫。

2.刷牙時靠牆站挺，收緊核心

利用每天早晚刷牙的兩分鐘，訓練身體對正確姿勢的記憶，進而強化核心穩定度。

3.工作時在桌下抬腿並維持5秒

雙腳向前伸直、保持懸空，是偷偷鍛鍊大腿前側肌力的好方式，也能避免久坐導致的肌肉無力。

4.打電話時進行臀部夾緊運動

持續交替「夾緊→放鬆」5次，有助訓練臀部穩定度，長期下來可改善骨盆前傾或姿勢不良的情況。

5.洗碗時做「迷你深蹲」

每洗一碗盤就順勢深蹲一下，雖然動作幅度不大，但長時間累積下來能有效鍛鍊下肢肌群。

6.吹頭髮時進行坐姿轉腰

吹髮時順便左右扭腰，有助活化脊椎活動度，並鬆開緊繃的背部。

7.看劇時做空中腳踏車

躺在床上、雙腳在空中模仿踩腳踏車的動作，是簡單又有效的腹肌訓練，特別適合晚間吃完宵夜後稍作活動。

8.滑手機時將手臂抬高撐住

這樣不僅可減少肩頸負擔、預防低頭族症候群，也能鍛鍊手臂線條。

陳潔雯強調，日常習慣決定你的代謝狀態！這些看似不起眼的微運動，無須器材、不需額外時間，但只要持之以恆，身體將慢慢產生正向變化。她鼓勵民眾不必追求一次做到很多，而是從最簡單的動作開始，逐步養成「零負擔」的活動習慣，為健康打下穩固基礎。

