「等電話的人」初選後就消失了 「4.5小時完成1200份」徐巧芯諷綠初選民調「創奇蹟」

[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導

民進黨高雄市長初選由綠委賴瑞隆出線，正式提名參選高雄市長。13日公布初選民調，賴瑞隆等人皆以超過50%支持度，大贏國民黨柯志恩20%以上。但不久後的19日有媒體公布民調顯示柯志恩首度超車賴瑞隆6.3％。藍委徐巧芯也質疑，綠高雄市初選民調以三路進行，在4.5個小時內完成1200多份樣本，拒訪率奇低，創下她對民調的認知的奇蹟。

國民黨立委徐巧芯質疑民進黨初選民調「動員等電話」拒訪率極低，創下奇蹟。（圖／鄉民監察院）

徐巧芯21日在《鄉民監察院》節目表示，其實初選民調具動員性質，會讓支持者在家裡等電話，加上民進黨的初選抽樣模式跟國民黨不一樣，大家去看吳子嘉的說法就知道了。

徐巧芯表示，現在台灣民調多半用市話，沒有一家民調公司可以4.5個小時就做出1200份有效樣本的民調。

徐巧芯也說，她自己在選立委初選的時候，全國都知道這件事情了，民調也要做兩三天，還加時做，因為很多人可能還沒做完、還沒表態。

徐巧芯也質疑，民進黨的民調都是打電話過去，由準備好要接電話的人「很順暢地把這些問題回答完」，不管他準備好要支持誰，讓他們能加速完成，一天晚上三家民調都做完1200多份，算是創下對民調的認知的一個奇蹟。

而且徐巧芯質疑，因為現在民調拒訪率很高，但怎麼一遇到民進黨初選，拒訪率就那麼低？當然在初選過後，這群「等電話的人」就消失了，回歸到自己的生活。柯志恩領先的民調透過手機簡訊，所以剛好跟這群人錯開了。可是不要因為這樣就覺得這家民調不準，因為準不準的關鍵在於有沒有辦法掌握母體，當母體有代表性，其實做出來的結果會非常準。



