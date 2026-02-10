等一下！怨取餐等太久 外送員敲牆飆罵店員

外送員當場情緒失控咆哮、飆國罵，與店員爆發口角。（圖／社會事新聞影音）





嘉義市一名外送員，到文化路一間飲料店取餐時，聽到店員回說等一下，當場情緒失控咆哮、飆國罵，雙方爆發口角，過程中，外送員還敲牆質問，鬧到連警方都來了，警方則說，到場處理時，業者不提告，當場告誡該名蕭姓外送員要冷靜應對。

外送員vs.飲料店店員：「說什麼瘋話，xx$%，（你剛才講什麼，現在是怎樣 ，現在是怎樣），蛤要吵架喔 ，要吵架來，來叫來叫來叫來 。」

到飲料店取餐，外送員和女店員爆發激烈口角。外送員vs.飲料店店員：「我等好久了，跟我說等一下等一下等一下，是要等多久，（我怎麼知道還要等多久，你若不想接就轉單啦吵死）。」

外送員不滿女店員叫他等一下，對著女店員咆哮，過程中還飆國罵，甚至還用手敲牆。

飲料店店員vs.外送員：「你嗆我們啊，（我嗆你們，是我問你們第幾張而已，好不好），報警啊，（別走啊），我不會走，我要跟你拼到底，（來試看看，來） 。」

女店員也不忍了，當場打電話報警，事發在九號晚上10點50分左右，嘉義市文化路這間連鎖手搖飲店，實際上門詢問，早班店員這樣說。

當事飲料店早班店員vs.記者：「（我是早班的，我還沒有了解到這個情況），你們是一杯一杯現泡？（對所以要等的時候，本來就比一般的飲料店要長一點）。」

嘉義市第二分局北門派出所所長林建文：「報案人陳姓店員表示，係蕭姓外送員不耐久候，情緒激動大聲咆哮，業者表示沒有造成損失不願提告。」

早班店員表示不清楚，但外送員取餐火氣這麼大，同行怎麼看。

其他外送員：「男生比較會生氣啦，我有時候在那邊等，看其他外送員來，他就會罵店家說，到底要多久，罵的時候用三字經，為什麼會覺得要趕快，我們有獎金啊。」

外送員嗆女店員，女店員忙著做飲料，可能累到也受不了，雙方槓上吵到連警方都來了，最後警方告誡外送員，要冷靜應對，雙方各有立場，只是為了這樣吵翻天，實在不值得。

