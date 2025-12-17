苦等10個月只多5幀？《魔物獵人 荒野》高階PC玩家反饋：幀數不穩反而更嚴重

Capcom 正式釋出了《魔物獵人 荒野（Monster Hunter Wilds）》的第四次免費大更新，本次更新除了追加新內容外，最受到玩家討論的就是針對 PC 版進行的效能最佳化（優化）。官方為此還特別釋出了更新前後的比較影片，強調在不同場景中，畫面流暢度有所提升。然而，根據官方數據以及海外媒體的測試，這次更新帶來的幀數（FPS）提升幅度平均只落在 5 幀左右，雖然在部分場景能看到效能改善，但對於期待能徹底解決卡頓問題的玩家來說，這樣的成果似乎有些不如預期。

更新後部分玩家反應幀數不穩定？（圖源：Monster Hunter）

針對這次更新的技術細節，雖然官方釋出的影片以第三次和第四次免費更新比較，測試標準都是 1080p 和中等畫面特效的設定，並且分成兩部 Nvidia GPU 搭配 Intel CPU，以及 Radeon GPU 搭配 AMD CPU，顯卡使用的都是 8GB RAM，關閉幀生成功能。雖然測試效果上畫面模糊感少了一點，但其實不太明顯，並且幀數提升也只有平均 5 到 8 幀左右。

另一方面，也有玩家社群親自測試後發現，雖然遊戲對於顯示卡的負擔確實減輕了不少，但由於遊戲目前的效能瓶頸主要卡在 CPU 上，導致即便釋放了顯示卡效能，實際反映在畫面上的幀數提升依然有限。特別是在高階硬體配置下，幀數並沒有明顯的提升，甚至許多場景的幀數比起更新前還要不穩定的情況。

這更新在 ResetEra 國外社群引起討論，許多玩家對於這約 10 個月的等待只換到 PC「個位數」的幀數成長，以及依然存在的卡頓，感到相當失望。面對社群的質疑，Capcom 方面也宣布，PC 版的效能測試軟體《Monster Hunter Wilds Benchmark》下架，因為已經和目前實際效能不符合。並預告 2026 年 1 月下旬會針對 Steam 版進行專用更新，繼續追加減輕 CPU 和 GPU 運算負荷的設定、調整畫質預設組合；同年 2 月則會繼續更新，進一步對 CPU 和 GPU 最佳化。