等10年！周子瑜回娘家嗨唱 甜打招呼「搭給吼」

韓國女團TWICE出道後首次來台灣開唱。（圖／翻攝自 TWICE IG）





韓國女團TWICE出道後，首次來台灣開唱，也是子瑜第一次帶成員們回家鄉。超過5萬名的歌迷前來朝聖，而周子瑜說了哪些話，也讓粉絲們激動落淚。

真的是終於，10年了子瑜回娘家了，全場ONCE激動尖叫。TWICE子瑜：「很開心終於期待已久的這一天到來，跟我的成員們，一起到高雄，相信你們都等待了很久，也期待這一天非常久，所以我們今天一起，好好享受這一晚好嗎。」

不只ONCE嗨到不行，子瑜也展現滿滿誠意，這回到TWICE高雄世運主場館嗨唱2天，台灣女兒周子瑜打招呼當然要接地氣。TWICE子瑜：「打給厚，挖系子瑜。」

不只滿滿應援聲，超過5萬名歌迷，藍海一片，呈現子瑜的應援色，志效也知道，這一刻對子瑜來說有多重要，趕緊牽著他的手到舞台中央唱〈WHATISLOVE〉。

TWICE〈WHAT IS LOVE〉：「似乎再也忍不下去了，聽說像糖果一樣甜蜜，聽說這世界會變得非常美麗，IWANNAKNOW，KNOWKNOWKNOW，WHATISLOVE。」

尤其當子瑜從身上拿出紙條，以中文逐一念出，她成為韓團的心路歷程。TWICE子瑜：「在看似一切都很順利的時候，我反而有時會感到空虛與無助，努力想要做到最好，卻慢慢失去感覺，也常會有想家的時候。」

宛如向家人訴說，當偶像的子瑜不容易與堅持，台下藍海秒變淚海。TWICE子瑜：「曾經那道火苗變得很渺小，小到我開始懷疑，自己是否屬於這裡，但我沒有離開，不是因為乖或聽話，而是因為我真的想要也渴望，我知道那道光從未熄滅，所以我願意，繼續為自己的種子澆水。」

TWICE〈日不落〉：「我要送你日不落的想念，寄出代表愛的明信片，我要送你日不落的愛戀，心牽著心把世界走遍。」

演唱會尾聲，不只放了唯一一場實體煙火，還唱了經典歌曲日不落，這首歌也別具意義，是因為當年子瑜參加選秀就是唱日不落，也象徵著起點的歌單，所有橋段精心設計，留下這台灣限定版的TWICE演唱會。

