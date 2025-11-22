等10年！終於回家開演唱會 子瑜開心大跳「貓頭鷹」舞

韓團TWICE出道十年，台灣成員子瑜終於回到家鄉開演唱會，21號晚間，她在官方IG PO出多段影片，其中一支「貓頭鷹」舞影片，讓粉絲直呼可愛。子瑜的媽媽也罕見拍影片公開「媽媽視角」，坦言這一路真的不容易！

韓國女團TWICE台灣成員周子瑜終於回到家鄉高雄開演唱會，開心分享可愛的「貓頭鷹」舞蹈。（圖／翻攝IG_TWICE）

周子瑜於21日抵達高雄後，在TWICE官方社群及個人Instagram特別發布多段短影片。其中一段影片中，子瑜身穿灰色條紋針織上衣配深色牛仔褲，對著鏡頭比出「拍立得取景」手勢，模仿貓頭鷹俏皮眨眼微笑，最後甩頭笑出聲，讓粉絲直呼可愛。

子瑜媽媽Lydia燕玲在YouTube上罕見公開「媽媽視角」影片，她表示，TWICE所有粉絲這10年來一定都和他們一樣，非常期待能在子瑜家鄉看到TWICE站在舞台上，這段路真的太不容易了，也讓他們非常感動。子瑜媽媽回憶道，出道前帶女兒去跳舞時，她看到的是一個快樂跳舞的孩子，但現在已成為公眾人物的子瑜，面對的壓力相對非常多。

回顧子瑜的成長歷程，她13歲就前往韓國當練習生，2015年16歲時從女團選秀節目中脫穎而出，以TWICE成員身分出道，還多次入選「世界最美臉蛋」，獲得大量粉絲喜愛。在2017年的演唱會上，子瑜曾用中文感謝粉絲和父母的支持，感動到哭不出聲。在巡迴演唱會上，她也曾因想起媽媽而落淚。

出道10年來，子瑜每年生日許願都不公開願望，直到今年她才在直播中透露，心願就是「希望有天能回到家鄉跟粉絲見面、開演唱會」。現場粉絲表示，從子瑜最初閃閃發光的眼神，到中間可能有點黯淡，再到這次回來，大家在接機時可以看到她的眼神完全發光。

TWICE從早期甜美元氣風格，逐漸轉變為成熟風格，而子瑜今年也推出個人單曲，並與美國歌手合作。粉絲們一路見證著子瑜的成長與蛻變，終於在期待十年後，迎來她回到家鄉開演唱會的重要時刻。

