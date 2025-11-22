等10年！TWICE今開唱「ONCE掃周邊」 多人狂買破萬元

韓國人氣女團TWICE，睽違10年首度來台，將於22、23日在高雄世運主場館舉辦巡迴演唱會，現場周邊商品販售吸引近千名粉絲ONCE排隊搶購，許多人一次消費金額破萬元甚至高達5萬元，粉絲們展現熱情，有人在現場跳應援舞蹈，也有跟隨「動物方城式」電影熱潮的粉絲，裝扮成狐狸來找「兔子」，整個高雄已經陷入TWICE旋風中。

ONCE瘋搶TWICE周邊，早早就擠滿近千人。（圖／TVBS）

等了10年，TWICE終於來了，讓粉絲們比跨年還要興奮。一大早高雄世運主場館就擠滿大批ONCE們，主要目標就是搶購限量周邊商品，現場販售的周邊包括球衣、T恤、帽子和絲巾等多種商品，為避免被一掃而空，主辦單位特別規定每人每項限購2件。

廣告 廣告

粉絲們對於TWICE來台的熱情，可從消費金額看出，有粉絲一次購買總價超過5萬元的周邊商品，包括衣服和帽子，另一位粉絲則花了1萬7千元購入帽T、外套、球衣和手燈，一位粉絲表示，以前以為自己一輩子都看不到TWICE在台灣演出，沒想到在自己經濟獨立後能有這個機會。

粉絲帶著6萬多塊的周邊，來買高雄限定周邊。（圖／TVBS）

在會場外，也有資深的「兔粉」展現十年來的支持熱情，ONCE不僅在現場跳起TWICE的應援舞蹈，還特別穿著藍色牛仔服裝，並跟上「動物方城式」電影熱潮，裝扮成狐狸來找「兔子」，還帶了許多周邊商品，包括手燈、日本場的毛巾、十周年專輯的娃娃，以及子瑜的娃娃等。

十年兔粉在會場外跳起應援，跟上動物方城式熱潮，扮成「狐狸」來找兔子了。（圖／TVBS）

TWICE的魅力不僅限於演唱會現場，在21日晚間，高雄玉竹商圈也聚集了上百名ONCE，一起跳TWICE的歌曲，展現對偶像的支持，整個高雄市已經完全陷入TWICE的熱潮之中，粉絲們的熱情持續高漲。

更多 TVBS 報導

粉絲瘋隨播即跳！TWICE高雄開唱前夕 玉竹商圈掀熱潮

TWICE出發飛高雄！ 7成員親切打招呼 子瑜日本飛台、彩瑛缺席

TWICE旋風襲台！ ONCE「自製海報、扇子、衛生紙」應援

「TWICE」高雄快閃店今開賣 大批粉絲搶排限量周邊

