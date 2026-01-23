等13年終於圓夢！艾力克斯・霍諾德挑戰徒手攀爬台北101 直播時間、交管一次看

世界知名攀岩好手艾力克斯‧霍諾德（Alex Honnold）明（24）日將首次挑戰徒手攀登台北101，且攀爬過程將全程直播。為了這場拍攝，台北101周邊也展開交通管制，包括汽機車道路、人行道、公車、YouBike都將進行管制。《民報》也為大家整理管制範圍、時間以及直播資訊。

徒手攀岩第一人 艾力克斯・霍諾德是誰？

世界知名徒手攀岩大師艾力克斯・霍諾德（Alex Honnold），以「赤手獨攀」（Free Solo）聞名全球，是目前唯一一位成功徒手攀爬高度達3000英尺「酋長岩」（El Capitan）的攀岩者，被譽為是攀岩界的傳奇人物。

現年40歲的霍諾德，5歲便開始接觸攀岩，累積超過30年的攀爬經驗，締造無數驚人紀錄。其中最受矚目的，是他於2017年耗時3小時56分鐘，在毫無安全防護的狀況下，獨自攀上酋長岩，整個過程也被拍攝成紀錄片《赤手登峰》（Free Solo），並榮獲2019年奧斯卡最佳紀錄片獎。

從自然峭壁到城市地標 等13年終於圓夢

長年挑戰自然岩壁的霍諾德，也對攀爬建築物產生好奇。他近日在Podcast節目中透露，早在2013年便萌生攀爬台北101的想法，並親自前往勘察，認為台北101兼具視覺指標性、理想結構與穩定抓握點，是極具吸引力的挑戰目標。然而當年因安全與時程評估未能達成共識，合作計畫最終喊停。歷經13年，雙方終於促成合作，霍諾德也將於明日正式展開徒手攀爬台北101的挑戰。

台北101「竹節」設計成關鍵考驗

霍諾德接受Netflix訪問時指出，與自然岩壁需要精準判斷腳點不同，像台北101這種具規則性的建築，在攀爬過程中需長時間重複相同動作，反而更快速累積肌肉疲勞。此外，台北101獨特的「竹節（bamboo boxes）」結構，每一節高達8層樓，且向外傾斜約10至15度，進一步增加攀登難度，對體能與耐力都是嚴峻考驗。

不是玩命，而是有計畫地挑戰自我

身為兩個孩子的父親，霍諾德坦言，如今對死亡與風險的思考比過去更加頻繁。他強調冒險並非賭命，而是經過縝密評估後，選擇能為生命賦予意義的風險。日前接受外媒專訪時，他透露僅會攜帶粉袋、穿著T恤、褲子及特製攀岩鞋進行挑戰，被問及是否設置安全網，他直言：「沒有安全網，我30年的攀登經驗就是安全網。」

霍諾德也表示，希望此次挑戰能優雅且帶著笑容完成，而不只是「倖存」下來。至於成功登頂後要如何下樓？他也幽默回應，站上台北101頂端後，會直接搭電梯下樓。

為了迎戰台北101，Alex Honnold持續進行訓練，提升自己的體力。（圖／Netflix）

交通管制資訊

為配合拍攝與地面作業安全，台北101周邊皆有交通管制，提醒假日預計前往信義區的民眾，務必留意管制時間與範圍。

主要管制時間：2026/1/24（六）早上7時至11時（若遇雨延至1/25）

彈性管制時間：2026/1/12（一）～1/25（日），視現場狀況調整。

車道管制：1/24（六）早上7時至11時（雨備日1/25）

松智路（松廉路－信義路）雙向封閉，禁止車輛通行。

松智路（松壽路－松廉路）雙向管制，引導松廉路車輛右轉往松壽路，離開管制範圍。

信義路五段（信義廣場停車場出入口前至松智路）封閉西向1線車道，留內側2線道通行。

信義路五段（松智路至101辦公棟前公車站）封閉西向1.5線車道，留內側2.5線道通行。

車輛建議改行松壽路、市府路、松仁路、莊敬路或松智路，作為改道替代路線

停車管制

信義廣場停車場：1/14（三）～1/24（六）早上7時至下午5時，丙梯出入口關閉。

台北101停車場：松智路出口暫時禁止車輛駛出，改由市府路出口駛出。

行人管制（分兩階段）

第一階段：1/21（三）、1/23（五）早上9時至下午1時

第二階段：1/24（六）早上9時至11時（雨備日1/25）

松智路東、西側人行道封閉（保留信義廣場及101辦公棟往市政府方向通行）。

信義路信義廣場人行道封閉，改由信義路及松仁路口穿越馬路後往信義路南側方向通行。

大眾運輸、YouBike管制

公車改道：1/24（六）早上7時至11時

受影響路線眾多，包含28、46、66、藍5、市民小巴7、基隆路幹線、台北觀光紅線、669路線。多數路線取消停靠「101辦公大樓」站，詳細變動以各公車站告示為準。

YouBike暫停服務時間：1/21（三）～1/24（六）早上7時至下午1時

影響範圍：台北101周邊租借站

特定區域管制

信義廣場－狗活動區：1/14（三）至1/24（六）早上7時至下午5時關閉。

為配合拍攝與地面作業安全，台北101周邊將進行交通管制。（圖／台北市信義區公所提供）

直播時間、平台一次看

節目名稱：《赤手獨攀台北101：直播》（SKYSCRAPER LIVE）

播出時間：台灣時間1月24日（六）上午9時（太平洋時間1月23日下午5時）

直播平台：Netflix全球獨家直播（預計播出2小時）

最後，許多人關心能否到現場親眼觀看霍諾德攀爬台北101。對此，台北101董事長賈永婕特別發文呼籲大家，嚴禁闖入管制區域，讓專業團隊能在安全、無干擾的情況下，專心完成任務。另外，禁止自行操作無人機拍攝，避免影響拍攝安全與飛行判斷，希望讓國際團隊看到台灣人的高素質與專業度。