等13年重回大螢幕 謝佳見深情表象下藏貪婪

（中央社記者洪素津台北19日電）演員謝佳見睽違13年重回大螢幕，在電影「解碼」中飾演為情所困的男子，只是深情的表象下，卻隱藏著他的貪婪與偽善，片中除感情的表現，最難的是打戲，謝佳見認為被打比打人還難。

愛情懸疑劇「解碼」由一部手機的秘密，串起整部電影的核心，揭示人們在面對金錢的貪婪與親情、愛情的人性中的抉擇。片中謝佳見需在有限的次數下解開手機密碼，在歷經多次失敗，隨著與女主角黃詩棋的過往回憶湧現，逐漸解開整部劇的謎團。

謝佳見等待13年終於再度演出電影，他透過新聞稿分享，「角色並不是個英雄或是高富帥人設，不過是為情心傷的平凡男子，但在深情的表象下，卻隱藏著他的貪婪與偽善。」

謝佳見分享：「當初會接演這部電影，是一開始看本的時候，覺得還有很多可以討論跟調整的空間，也謝謝導演花時間與我一起討論，讓這角色更加完善，或許是前期的參與，也讓最後呈現出的更讓人感到滿滿的成就感。」

對謝佳見來說，這次拍攝中最具挑戰的，除了內心情感戲之外，最難的就是「被打」，「過往都是很帥氣的對打，這次相反，不但被綁住還遭人暴力毆打、嚴刑逼供，要配合打人的動作適時來做出反應，其實比打人還更加困難。」（編輯：李亨山）1141119