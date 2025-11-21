等17年終迎進展！捷運局：大寮林園線最快明年初報交通部

高雄捷運大寮林園線（右）預定路線圖。高市府捷運局提供



高市議員黃天煌今（11/21）在總質詢中關切大寮居民期待已久的「大寮林園線」進度，對此．運局長吳嘉昌表示，延伸線已納入最新路網評估，初步規劃自橘線大寮站沿台25線延伸至林園，並將於明年初完成整體報告後送交通部審議，強調目前相關作業正積極推動，以加速後續可行性程序。

高市議員黃天煌今在質詢中指出，大寮捷運站自民國94、95年動工，97年完工通車至今已17年，地方普遍期待大寮林園線加速興建，以提升交通便利性。他也進一步詢問捷運局長吳嘉昌，目前這條延伸線的最新進度為何。

對此，捷運局長吳嘉昌表示，大寮林園線已納入此次捷運路網的整體評估。初步規劃路線將自橘線大寮站出發，沿台25線延伸，最終銜接小港林園線的 RL6 幸福公園站；目前作業正加速進行，預計明年初完成整體報告並送交通部審議。待中央核定後，將依優先順序推進可行性研究等後續程序。

大寮林園線（亦稱大寮延伸線）原規劃採高運量並與橘線直通，但因預估運量不足而未興建；改採輕軌系統評估後仍不符運量需求，因此暫以加密公車班次替代。依捷運局最新規劃，該線自 OT1 車站西側起，沿大寮主機廠西側計畫道路、省道台25線等路廊鋪設，全長約 16.68 公里，共設 13 座車站。

市長陳其邁表示，捷運路網每10年檢討一次，此案已納入本次檢討。不過，因財劃法修法恐壓縮中央地方建設補助，期盼中央能在區域均衡發展下提供合理資源支持。

