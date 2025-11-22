等17年！陳雪甄奪最佳女配台上爆哭 謝《人生海海》教會的事
第62屆金馬獎頒獎典禮22日晚間於台北流行音樂中心登場，最佳女配角獎最終由陳雪甄以《人生海海》擊敗《左撇子女孩》的葉子綺、蔡淑臻等眾多勁敵。陳雪甄一上台就爆哭，對著台下的導演廖克發大喊，「克發，17年我終於站上來了，謝謝你，這麼多年來信任我，讓我今天可以站在這裡。」
她向廖克發表示，「我要謝謝你永遠跑在最前面，面臨各種困難，引領我們相信電影，相信說故事的力量。」同時感謝副導蘇文泰陪她練口音以及所有工作人員每一個人的付出，成就這部電影，更讓她的表演被看到。
在後台她笑稱，「廖克發17年來每次找我演出，都給我很難的課題，包含這次演出馬來西亞人，要有很local口音」。她透露為了口音，花了很多時間了解馬來西亞的文化歷史，包含呼吸、肌肉的使用，都高壓強迫自己。
她也感動提到，「我想要把獎送給所有在每一部電影擔任配角的人，或許我們不會獲得很多注目跟眼光，甚至會懷疑自己，很多時候是我們在暗處，才能創造很多細節。」 最後，更謝謝自己的角色，「是她教會我不管面臨任何困境、活在當下，把根扎在自己身上，不管面臨各種困境，都要用自由的心往前走。」
其他人也在看
蘇州帶紀念品返台被盯上！ 郁方行李遭開箱檢查…嚇喊：以為20萬要飛了
藝人郁方近日從蘇州返台，她分享自己卻在松山機場遇上驚魂一刻。她分享自己在當地買了一把「超大艾草棒」，抵台後行李剛從輸送帶滑出，就赫然看見箱子上貼著一張有狗圖案的警示貼紙，讓她當場滿頭問號。讓她憂心是不是違規攜帶肉品，更擔心會遭罰20萬。幸好最終只是誤會一場。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
粿粿婚變後「同母異父富二代哥哥」韓秉融金援力挺 怒轟范姜彥豐「吃軟飯的爛人」
粿粿與范姜彥豐婚變鬧得滿城風雨，同母異父的哥哥韓秉融從頭到尾挺妹妹挺得毫不猶豫。據了解，韓秉融的生父家底極厚，前陣子過世後留下龐大基金會由他繼承，粿粿這邊的娘家經濟實力向來就不容小覷，也難怪韓秉融會直接開砲，說范姜這些年就是「吃軟飯」。鏡報 ・ 1 天前
凍齡女神就服宋慧喬！青龍獎場內生圖封神，44歲美得不像同一個圖層，無懼「前任同框」話題成最美亮點
粉色輕紗 x 俐落短髮，溫婉與率性的完美平衡宋慧喬身著一襲淺粉色輕紗洋裝亮相。這件禮服的選擇極具巧思，柔和的紗質在場內燈光下呈現出飄逸靈動的光澤，抹胸設計優雅地露出了她漂亮的天鵝頸與鎖骨線條。不同於紅毯上常見的強勢大紅或經典黑白，這抹溫柔的粉色，反而襯托出她...styletc ・ 3 天前
子瑜帶TWICE登高雄！玉澤演暖喊「歡迎來台」網笑：比台灣人還台
不僅大批粉絲爭相接機外，目前正在台中拍戲的男神玉澤演也在IG曬出他拍下TWICE來台的新聞畫面，寫下：「歡迎來到台灣」，引來網友笑翻：「玉澤演比我還像台灣人」、「連男神都歡迎子瑜回台」。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
金馬獎紅毯10美盤點！ 林依晨銀紫色禮服強勢登場 黃珮琪蕾絲內搭秀小心機
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日晚間於台北流行音樂中心登場，這是屬於電影人的榮耀之夜，眾星盛裝現身紅毯，展現一年來淬鍊的實力與風采；其中擔任主持人的楊千霈、頒獎嘉賓桂綸鎂、入圍最佳女主角的黃珮琪都以一身黑禮服強勢登場，還有誰是紅毯上的絕美之星，以下為您盤點。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 16 小時前
金馬獎完整得獎名單／范冰冰、張震奪最佳男女主角獎 《大濛》成最大贏家
第62屆金馬獎22日於台北流行音樂中心盛大舉辦，今年入圍競爭激烈，紅毯也星光熠熠。值得一提的是，7位金馬影后將齊聚，包含了、翁倩玉、楊貴媚、桂綸鎂、林嘉欣、謝盈萱、林品彤、鍾雪瑩。而《孤味》三姐妹謝盈萱、徐若瑄、孫可芳將一同頒發終身成就獎給片中的媽媽陳淑芳。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 22 小時前
金馬62／奪金馬影后！范冰冰工作室首發文 賀文僅提「寶島」仍悄悄下架掀討論
第62屆金馬獎昨（22日）圓滿落幕，被外界形容為「最難預測的一屆」的最佳女主角競爭激烈，最後由演員范冰冰主演的《地母》奪下影后，雖人未到場，但仍以電話連線方式致詞。據了解，范冰冰工作室隨後發文「恭喜獲得來自寶島的最佳女主角！」但貼文事後又悄悄消失，引發關注。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前
甜到長螞蟻！李玉璽喝喜酒合體許允樂「親密摟腰」閃瞎網：真的好配
女星許允樂在今年（2025）大方認愛小6歲男星李玉璽後，越愛越高調，不時就會在社群中曝光兩人的生活點滴，昨（21日）許允樂曬出跟李玉璽「人生四格照」，讓網友看了紛紛直呼：「好閃」、「好甜好喜歡你們的互動」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
（影）（直擊）等了10年！子瑜燦笑揮手抵高雄 台粉大喊：歡迎回家
韓國天團TWICE成員子瑜出道10年，終於將在明天（22日）於高雄世運主場館演唱兩天，7名成員在下午2點多抵達小港機場，受到熱烈歡迎。而子瑜則在下午4時左右現身入境大廳，簡直要掀起暴動，粉絲大喊「歡迎回家」，現場十分熱烈。TWICE自2015年出道之後，從來沒有在台灣舉行公開活動，僅娜璉在今年夏天在自由時報 ・ 1 天前
家寧52萬IG突消失蒸發！疑似新帳號曝光「秒圍剿」網一面倒檢舉灌爆
YouTuber團體「眾量級」前情侶檔的張家寧（家寧） 近日再度成為話題焦點。她原本擁有超過52萬粉絲追蹤的社群Instagram 帳號與 Threads 帳號，今（22）日無預警突然全部消失，引發粉絲與網友熱議。不少人猜測，她的帳號恐遭到大量檢舉下架，甚至有網友在社群上發起「繼續檢舉行動」，希望連她的YouTube頻道也能被封鎖。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
穆熙妍揹Loro Piana 也穿FILA！低調貴氣，被譽為最沒有架子的百億千金！
穆熙妍隨著Z世代掀起的復古風潮延燒，雖然近期比較少在螢光幕前，但是《康熙來了》經典片段也被重新挖出，過去曾被蔡康永點名為「娛樂圈家裡最有錢的一個人」，穆熙妍也再度成為網友熱議焦點。這位出身太陽能大廠千女人我最大 ・ 2 天前
陳匡怡金馬夜再談張孝全 重申「根本不想承認被他追求過」
41歲張孝全今年以《深度安靜》入圍第62屆金馬獎最佳男主角獎，昨(22日)他一身帥氣黑西裝現身，可惜最後未能拿獎；而過去和他傳過緋聞的女星陳匡怡，昨恰好有感而發在臉書發文，重申根本不想承認被他追求過。中時新聞網 ・ 4 小時前
黃鐙輝入圍金馬！遭萁媽討「得獎換沙發」他無奈：還得自掏腰包
男配角獎，姚淳耀、曾敬驊都以《我家的事》入圍，姚淳耀立刻搶話：「我希望我得獎」，絲毫沒有要讓給「兒子」；黃鐙輝透露岳母萁媽對於他入圍金馬很驚訝，「她說如果我得獎，她要換沙發」，不過金馬並沒有獎金，讓他哭笑：「還得自掏腰包」。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
「小龍女」權喜原拒收食物禮物被嚇壞 驚悚原因曝光令人作嘔
權喜原在社群貼文中向粉絲表達感謝，表示珍惜大家的心意，但也誠懇說明：「零食、飲料等食物類禮物，未來可能無法再收下。」她語氣溫和但坦率地指出，過去竟曾收到粉絲吃過一半的食物，這種行為讓她感到不適，因而決定公開說明，「我有時候看到大家吃到一半的食物拿來送我，...CTWANT ・ 1 天前
林映唯今辦婚禮！老公甜吻告白「妳不再是一個人」讓她泛淚
林映唯年初被交往三年多的男友Richard求婚成功，飛往充滿浪漫氣息的羅馬拍攝婚紗，今（21）日終於舉辦婚禮，正式升格為夫妻，下午先於萬豪酒店戶外場地舉行證婚儀式。證婚戶外區以「野性自然」為主題，只見這對新人緩步出場，現場賓客尖叫及掌聲不斷。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
郭書瑤西裝開深Ｖ「裡面0布料」！猛炸2巨獸萬人瘋看
娛樂中心／楊佩怡報導35歲女星郭書瑤當年憑藉「殺很大」廣告一夕成名，清純臉蛋與魔鬼身再加上可愛娃娃音，成為無數少男的夢中情人，跨足影視圈後也端出許多好作品，接連拿下金馬和金鐘獎項。不過成功轉型實力派演員，郭書瑤在社群仍保持發福利習慣，21日她連曬5張辣照，只見她穿著西裝外套，定睛一看衣服裡竟「一絲不掛」，豐滿上圍曲線全被看光。民視 ・ 1 天前
坤達閃兵遭起訴！柯佳嬿首現身 14字曝他現況
坤達閃兵遭起訴！柯佳嬿首現身 14字曝他現況EBC東森娛樂 ・ 1 天前
金馬62十大亮點》西島秀俊和桂綸鎂頒大獎 范冰冰扮醜搶影后
超過一甲子的華語電影圈盛事第62屆金馬獎於22日在臺北流行音樂中心舉行，今年提名名單揭曉，《大濛》11項成入圍大贏家，《左撇子女孩》入圍9項緊追在後，《地母》與《我家的事》各入圍8項並列第三。此外，頒獎嘉賓請來西島秀俊，年年出席金馬盛事的李安也不缺席，許瑋甯、李國煌、鳳小岳受邀當頒獎人，表演節目更令人期待。中時新聞網 ・ 1 天前
金馬獎／林依晨露出「大量膚色」突破尺度辣翻全場！ 紅毯靈感來自小孩藏洋蔥
2025金馬獎（第62屆金馬獎）頒獎典禮11月22日於台北流行音樂中心登場。今年由方郁婷、劉若英、林依晨、高伊玲、范冰冰角逐影后；許瑞奇、柯煒林、張孝全、張震、藍葦華入圍影帝。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 18 小時前
直擊／哭了！子瑜抵達台灣「高領毛衣現身」千名粉絲暴動 警察也出動
韓女團「TWICE」舉辦「THIS IS FOR」世界巡迴演唱會，高雄站將於本月22、23日在高雄國家體育場登場，也是台灣成員周子瑜出道10年首度回台演出。稍早7名成員已先抵達高雄小港機場，從日本出發的子瑜也於4點左右下飛機了，引起粉絲暴動。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前