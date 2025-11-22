等17年！陳雪甄奪最佳女配台上爆哭 謝《人生海海》教會的事

本屆金馬獎22日舉行頒獎典禮，最佳女配角獎最終由陳雪甄以《人生海海》獲得。（杜宜諳攝）

第62屆金馬獎頒獎典禮22日晚間於台北流行音樂中心登場，最佳女配角獎最終由陳雪甄以《人生海海》擊敗《左撇子女孩》的葉子綺、蔡淑臻等眾多勁敵。陳雪甄一上台就爆哭，對著台下的導演廖克發大喊，「克發，17年我終於站上來了，謝謝你，這麼多年來信任我，讓我今天可以站在這裡。」

她向廖克發表示，「我要謝謝你永遠跑在最前面，面臨各種困難，引領我們相信電影，相信說故事的力量。」同時感謝副導蘇文泰陪她練口音以及所有工作人員每一個人的付出，成就這部電影，更讓她的表演被看到。

在後台她笑稱，「廖克發17年來每次找我演出，都給我很難的課題，包含這次演出馬來西亞人，要有很local口音」。她透露為了口音，花了很多時間了解馬來西亞的文化歷史，包含呼吸、肌肉的使用，都高壓強迫自己。

她也感動提到，「我想要把獎送給所有在每一部電影擔任配角的人，或許我們不會獲得很多注目跟眼光，甚至會懷疑自己，很多時候是我們在暗處，才能創造很多細節。」 最後，更謝謝自己的角色，「是她教會我不管面臨任何困境、活在當下，把根扎在自己身上，不管面臨各種困境，都要用自由的心往前走。」

