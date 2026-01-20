等2年半回歸！EXO帥回顏值全盛期 燦烈減肥暴走「一人掃2盒甜甜圈」

EXO時隔兩年半終於推出全新專輯。SM Entertainment提供

等了2年半，終於等到韓國夯團EXO新作《REVERXE》（讀作：Reverse），為紀念這次久違的回歸，成員們特別錄製影片與台灣粉絲分享專輯準備過程中的幕後故事。

《REVERXE》繼2023年7月發行的第七張正規專輯《EXIST》之後，時隔約兩年六個月推出的全新作品，專輯以EXO世界觀故事「真正合而為一之日，嶄新世界將被開啟」為基礎，將意為「回歸、逆轉」的英文單字「Reverse」以EXO獨有的表現方式重新詮釋，蘊含「再次開啟全新世界」之意。

燦烈（後排中）自招減肥期間忍不住嘴饞，吃了2盒甜甜圈。SM Entertainment提供

談及本張專輯最為用心的部分，燦烈CHANYEOL首先表示表演與歌唱是最基本的核心，此次全員特別在「顏值」方面下足功夫，彷彿回到過往狀態，自己的管理關鍵則是「認真減肥」；燦烈還分享自己在拍攝MV時，因當地知名甜甜圈太美味，雖正值減肥期間，以補充糖分的正當理由，獨力將SUHO掏腰包買的八盒甜甜圈吃掉了兩盒，十分心滿意足。

為慶祝回歸，成員們也向身旁的成員送上鼓勵。燦烈感謝KAI在舞蹈與心理層面上細心照顧成員、傾聽煩惱；KAI則向才退伍歸隊不久的世勳SEHUN表達感謝之情，然而溫馨的氣氛自SEHUN開始急轉直下，鼓勵的話語越變越短，至SUHO直接以一個語助詞結尾，成員間自然流露的默契與有趣互動，展現出多年累積的深厚情誼。

成員們還公開了長久活動保持能量與活力的祕訣，關鍵在於彼此間的互動與玩笑，尤其是CHANYEOL擅長帶動氣氛，加上成員們時常互相調侃、玩鬧，都是讓團體始終保持良好狀態的重要因素。最後，EXO向一路等待與支持的粉絲們表達真摯感謝，並表示將以更好的音樂與精彩舞台回報大家的守候，同時也承諾未來會更常與粉絲見面。

專輯發行當晚，EXO便兌現承諾舉行Showcase與粉絲一同慶祝回歸，度過意義非凡的時光。成員們以「等待今天已久」的開場白登場，談及主打歌〈Crown〉時表示「這是一首經過深思熟慮後選定的歌曲，因此更具意義。這首歌本身就是EXO，而最終EXO-L才是我們的Crown。」也感性說道「身為EXO感到驕傲又幸福，現在只剩下與EXO-L一同享受的時光，希望能一起創造美好的回憶。」真摯的發言感動了現場粉絲。

EXO推出第8張正規專輯《REVERXE》。SM Entertainment提供

當晚EXO不僅首次公開強烈「SMP風格」表演魅力的主打歌〈Crown〉舞台，也帶來備受喜愛的收錄曲〈I’m Home〉演出。此外，成員們還介紹了專輯與分享製作的幕後故事，並以「如果彼此的身體互相『Reverse』會怎樣」為主題展開幽默對談，成功炒熱現場氣氛。專輯發行後即登上35個地區iTunes專輯排行榜冠軍，再次印證EXO的全球人氣。EXO第八張正規專輯《REVERXE》已在台數位發行。



