等26年首攻小巨蛋 李聖傑開場激動卡關2分鐘

「情歌之王」李聖傑出道26年，昨晚終於迎來人生首場台北小巨蛋演唱會，他看著台下觀眾，將近2分鐘激動的說不出話，泛淚感謝歌迷把小巨蛋每個位置都坐滿。

合體亞洲音樂教父鮑比達 演繹〈新不了情〉

在這個意義非凡的日子裡，當然少不了李聖傑生命中「貴人」，演唱會上特別邀請到人稱「亞洲流行音樂教父」的鮑比達擔任嘉賓，李聖傑透露，鮑比達是自己音樂啟蒙的製作人，鮑比達則感性說，25年前Sam是我的學生，25年後我是他的嘉賓，覺得非常感動，兩人一連合體演繹《新不了情》等經典歌曲。

鮑比達擔任演唱會嘉賓。圖／錞藝音樂提供

李聖傑演唱〈擦肩而過〉致敬屠穎。圖／錞藝音樂提供

感性的李聖傑也特別演唱已故音樂屠穎老師編曲的〈擦肩而過〉，向他致敬「我相信他會聽見，謝謝屠穎老師」。

經典情歌連發 S型延伸舞台近距離感受歌迷

舞台設計上，李聖傑也別有巧思設計S型延伸舞台，讓他能近距離看到歌迷，加上一連串經典情歌連發，全場度過感動、難以忘懷的一夜。

演唱會特別設計S型延伸舞台。圖／錞藝音樂提供

