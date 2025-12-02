等3個月！基隆-石垣島渡輪拚月底開航 促銷價最低2千

基隆到石垣島「八重山丸」渡輪預計12月底開航。翻攝自yaimaline官網



備受外界關注的「基隆-石垣島」新客輪航線原訂9月開航，因船隻整備不斷延期，目前估計12月底首航，票價也送審。航港局表示，根據資料，票價分有8種，最低通鋪每人單程2800元，最貴的皇家套房每人單程1萬500元，實際依業者公告為主。業者透露，試營運期間將有促銷，最低票價下殺到約2000元。

「基隆-石垣島航線」由日本航運業者與台灣業者華岡集團合作營運，客輪命名「八重山丸（YAIMAMARU）」，全長160米，國際噸位2萬1535噸，滿載旅客量約545人。航線航行距離約265公里，航程8小時。

廣告 廣告

華岡集團總經理洪郁航表示，票價已送航港局審查，預計這週可通過，12月底首航。他指出，送審票價是「死豬價」，開航、淡季都會有促銷價，預計比旺季少約1000至2000元。

航港局表示，據業者送審資料，票價依艙房類型分為8種定價，最低為通鋪房型，票價為2800元（每人/單程）、最高價格是皇家套房為1萬500元（每人/單程）。但實際優惠及售價以業者公告為準。

航商規畫，11月到明年2月為淡季、3月到10月為旺季，每週來回3班，週一、三、五由石垣島出發，週二、四、六基隆出發，皆是晚上出發，等於在船上睡一覺，隔天醒來就抵達目的地。

更多太報報導

怕被討厭？中國人赴日竟偽裝「台灣護照」 拍片PO網全炸鍋

傑克兄弟牛排館3分店明年1月全熄燈！連6年摘星餐廳也宣布暫休

比照警消！醫師超時加班可減稅 健保署：目標年底上路 明年報稅適用