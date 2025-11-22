等3小時才喝到！麥當勞奶昔驚人熱量曝 熱賣時段超意外
生活中心／游舒婷報導
麥當勞經典奶昔宣布回歸，在社群上掀起超大討論度，營養師也在臉書上發文介紹關於奶昔的冷知識，同時也曝光奶昔所含熱量。
營養師品瑄日前在臉書上分享，自己在寒風中等了3個小時，終於買到限定回歸的奶昔，她同時分享一個關於奶昔的冷知識，表示麥當勞奶昔賣最好的時段其實是「早上上班時段」。
營養師品瑄說明，因為早期美國地區上班族多是開車上班，這時候吃早餐很容易弄髒手，奶昔就成了有飽足感，又可以邊開車邊吃的快速早餐選擇。
同時，營養師品瑄表示，一杯奶昔熱量共有430大卡、含50克精緻糖，至於值不值得為了這杯排隊3小時，營養師品瑄笑說：「其實買小美冰淇淋融化了再吃就好。」
這波奶昔回歸採「試賣制」，目前只有12家門市可以買到，分別是台北館前、台北西湖、板橋重慶、中壢中央、竹北自強南、苗栗頭份、台中中港四、彰化金馬、嘉義民雄、台南大學、高雄五福、花蓮中正，限量供應量每天不一定，且每人每筆消費限購4杯。
更多三立新聞網報導
小心詐騙1手法！她上當8次沒發現 780萬慘被騙光
出國買東西小心！這1物不能帶回台灣「海關查獲直接丟」託運也不行
睡醒記得檢查！枕頭上出現1現象 他就醫驚：罹癌了
上完廁所記得檢查！大便出現2症狀小心 營養師點7警訊：恐罹癌
其他人也在看
勝不驕？新加坡足球賽逆轉贏 部長批港球員、球迷「白痴」
勝不驕？新加坡足球賽逆轉贏 部長批港球員、球迷「白痴」EBC東森新聞 ・ 19 小時前
麥當勞奶昔強勢回歸！網友嘆「口味變了」 老饕2字神回超有共識
麥當勞奶昔是許多7年級的生共同回憶，昨（19）日重磅回歸，全台僅有12家門市限量販售，同時推出經典角色「奶昔大哥」周邊商品，吸引大批粉絲朝聖。不過，有網友喝後認為，奶昔口感不如以往，話題掀起熱論，許多老饕都直呼「超甜」、「死甜」。鏡報 ・ 1 天前
跟記憶不一樣！他嘆麥當勞奶昔走味了 兩票粉絲戰翻
等待9年後，麥當勞終於宣布經典奶昔在全台12間限定門市回歸，吸引大批民眾排隊搶購。一位網友近日品嘗奶昔後表示，自己印象中的麥當勞奶昔除了濃稠，還有像是細碎冰晶的口感，讓他忍不住好奇麥當勞是否更動了奶昔的製作方式，貼文曝光後引發熱議，許多人紛紛直言，麥當勞奶昔的味道就是類似超甜的霜淇淋，不過也有部分網友坦言，自己過去曾喝到冰沙感。中時新聞網 ・ 1 天前
麥當勞奶昔大哥毛毛包開賣時間+價格曝光！全台12限定店回歸販售現做奶昔
外型超萌的麥當勞「奶昔大哥毛毛包」去年於韓國首賣後，立刻引發全亞洲社群熱議，不僅完美還原「奶昔大哥」圓滾滾的可愛外型，更以毛絨絨的材質療癒粉絲的心，還可做為隨身好幫手，收納零錢、耳機等小物，這回台灣麥當勞也將開賣「奶昔大哥毛毛包」，並加碼台marie claire 美麗佳人 ・ 1 天前
檳城中央醫院 獲捐接駁車服務病患
馬來西亞的檳城中央醫院，屬於醫學中心等級，占地廣闊，光是從停車場走到專科大樓的診間，相當於繞行操場兩大圈，對患者來說，是體力上不小的負擔。為了減輕病人和家屬的不方便，慈濟捐贈接駁車，服務一般的求診...大愛電視 ・ 3 小時前
美施壓烏加速和平進程 澤倫斯基：尊重川普終戰意願
（中央社基輔/華盛頓21日綜合外電報導）知情人士表示，美國威脅將削減對烏克蘭情報分享與武器供應，以迫使其同意由美國斡旋的和平協議框架。烏克蘭總統澤倫斯基表示「持續尊重」川普終結俄烏戰爭的意願。中央社 ・ 9 小時前
鴻海科技日郭台銘頂白髮驚喜現身 黃仁勳兒登台談機器人
財經中心／楊思敏、戴亞倫、SNG 台北報導今年鴻海科技日，兩天近萬人報名參加，現場展出伺服器、機器人與電動車，大秀科技製造實力。合作夥伴輝達，則是由黃仁勳的兒子"黃勝斌"出席，上台演講頗有乃父之風。但現場最大驚喜，是鴻海創辦人郭台銘頂著一頭白髮，驚喜現身，與董事長劉揚偉睽違3年合體。民視財經網 ・ 12 小時前
做檢驗才驚覺「長期營養不良」！藍心湄早餐改這樣吃，拯救掉髮＋瘦回緊緻好身材！
吃對早餐，不只抗老，還能幫助瘦身。時尚教主藍心湄近期在《女人我最大》中分享，她因為改變飲食習慣，不僅頭髮重新長出來，原本「怎麼都瘦不下來」的臃腫感也明顯改善，整個人煥然一新！ 營養不足，掉髮女人我最大 ・ 1 天前
高雄垃圾山主謀是綠營里長！民進黨扯國民黨翻車 遭楊智伃電爆
高雄燕巢、田寮月世界一帶近期被爆料有數百噸垃圾被傾倒成「垃圾山」，而被查出幕後主使竟是民進黨籍里長李有財父子。民進黨高雄市黨部得知消息後，立即開除李有財黨籍。對此，國民黨前發言人楊智伃開酸，「民進黨成垃圾回收站？收了國民黨不要的垃圾，還讓他在高雄亂倒垃圾」？中天新聞網 ・ 2 小時前
11月底還有颱風假？專家揭「天琴」侵台機率
生活中心／李明融報導中央氣象署指出，今天（21日）受到東北季風影響，冷空氣逐漸減弱，但早晚仍會感受涼冷，清晨各地低溫約17度至19度，局部溫度會再更低一些，早晚請注意保暖，白天高溫北部及宜蘭約22度、23度，花東約24、25度，中南部約26度、27度，感受舒適，然而儘管進入到11月份，仍有颱風持續生成，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興，指出下週一至週二（24日至25日）有機會生成「天琴」颱風，但對台灣天氣應無影響。民視 ・ 20 小時前
又有颱風要來了！專家示警「台灣3地區」生成時間曝
生活中心／周孟漢報導今（20）日持續受東北季風影響，各地皆感受涼冷，但從白天起將逐漸回溫，南部這2天更是有機會飆到30度。雖然氣候短暫回暖，但氣象專家賈新興表示，將又有2波東北季風南下，不僅水氣會增多，溫度也會變低；令人憂心的是，菲律賓東方海面有熱帶系統發展，可能會在26、27日於南海附近成颱，並影響台灣「3地區」。民視 ・ 1 天前
羅唯仁疑帶走台積電2奈米機密 跳槽英特爾「新任務」曝光
即時中心／林韋慈報導台積電前技術研發暨企業策略發展資深副總經理羅唯仁於今年 7 月底退休後，在 10 月 底加入英特爾任職。外界質疑，他在退休前涉嫌在台積電蒐集大量先進製程相關資料，引發台積電與檢調高度關注，近日他在英特爾的新職務也引起討論。民視財經網 ・ 2 小時前
侯湘婷消失演藝圈18年！閃嫁捷安特小開當2寶媽 近況曝變家長會長
曾以《秋天別來》《為你流的淚》走紅的玉女歌手侯湘婷，淡出演藝圈18年後，近日意外在中部某國小的家長會長交接活動中現身，引發熱烈討論。43歲的她身穿優雅紫色禮服，氣質清新如昔，凍齡的模樣讓粉絲驚呼「完全沒變」，再度掀起外界對她近況的高度關注。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
蘇州帶紀念品返台被盯上！ 郁方行李遭開箱檢查…嚇喊：以為20萬要飛了
藝人郁方近日從蘇州返台，她分享自己卻在松山機場遇上驚魂一刻。她分享自己在當地買了一把「超大艾草棒」，抵台後行李剛從輸送帶滑出，就赫然看見箱子上貼著一張有狗圖案的警示貼紙，讓她當場滿頭問號。讓她憂心是不是違規攜帶肉品，更擔心會遭罰20萬。幸好最終只是誤會一場。鏡週刊Mirror Media ・ 21 小時前
林安可加盟日職西武獅！確定披73號球衣 球團說話了
林安可加盟日職西武獅！確定披73號球衣 球團說話了EBC東森新聞 ・ 1 小時前
凍齡女神就服宋慧喬！青龍獎場內生圖封神，44歲美得不像同一個圖層，無懼「前任同框」話題成最美亮點
粉色輕紗 x 俐落短髮，溫婉與率性的完美平衡宋慧喬身著一襲淺粉色輕紗洋裝亮相。這件禮服的選擇極具巧思，柔和的紗質在場內燈光下呈現出飄逸靈動的光澤，抹胸設計優雅地露出了她漂亮的天鵝頸與鎖骨線條。不同於紅毯上常見的強勢大紅或經典黑白，這抹溫柔的粉色，反而襯托出她...styletc ・ 1 天前
話時代人物／「最美檢察官」暢談蛻變歷程 愛妻認了：曾心生厭惡
鄭弘儀主持的談話節目《話時代人物》邀請到「最美檢察官」陳漢章，分享他從男生轉換為女生的心路歷程、如何勇敢活出自我，同時也訪問到了陳漢章的老婆雪兒，她為何可以接受丈夫的轉變，以及如何處理雙方關係。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
把握周末短暫好天氣！下周全台又變天 連3天雨彈狂炸
把握周末短暫好天氣！下周全台又變天 連3天雨彈狂炸EBC東森新聞 ・ 1 天前
通告聯合國！陸：如日本武力介入台海將行使聯合國憲章自衛權
大陸常駐聯合國代表傅聰21日致函聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）就日本首相高市早苗「台灣有事」論闡明北京立場。傅聰表示，如果日本武力介入台海局勢，將構成侵略行為，大陸將堅決行使《聯合國憲章》和國際法賦予的自衛權，堅定捍衛國家主權和領土完整。中天新聞網 ・ 56 分鐘前
苗栗地震「震出翻盤」！命理師預言2026選情
[NOWnews今日新聞]苗栗縣竹南鎮17日深夜至隔日清晨，一連發生三起地震，最大地震規模3.8，花蓮也地牛翻身，都屬於極淺層地震。對此，命理師高輔表示，透過占卜進算出「空亡卦」，接連地震意指選情翻盤...今日新聞NOWNEWS ・ 18 小時前