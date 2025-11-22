等3小時才喝到！麥當勞奶昔驚人熱量曝 熱賣時段超意外

生活中心／游舒婷報導

麥當勞經典奶昔宣布回歸，在社群上掀起超大討論度，營養師也在臉書上發文介紹關於奶昔的冷知識，同時也曝光奶昔所含熱量。

奶昔限定回歸。（圖／記者賴俊佑攝影）

營養師品瑄日前在臉書上分享，自己在寒風中等了3個小時，終於買到限定回歸的奶昔，她同時分享一個關於奶昔的冷知識，表示麥當勞奶昔賣最好的時段其實是「早上上班時段」。

營養師品瑄說明，因為早期美國地區上班族多是開車上班，這時候吃早餐很容易弄髒手，奶昔就成了有飽足感，又可以邊開車邊吃的快速早餐選擇。

同時，營養師品瑄表示，一杯奶昔熱量共有430大卡、含50克精緻糖，至於值不值得為了這杯排隊3小時，營養師品瑄笑說：「其實買小美冰淇淋融化了再吃就好。」

這波奶昔回歸採「試賣制」，目前只有12家門市可以買到，分別是台北館前、台北西湖、板橋重慶、中壢中央、竹北自強南、苗栗頭份、台中中港四、彰化金馬、嘉義民雄、台南大學、高雄五福、花蓮中正，限量供應量每天不一定，且每人每筆消費限購4杯。

